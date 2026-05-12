تورط المدير السابق لمكتب زيلينسكي في قضايا فساد

قالت هيئة مكافحة الفساد في أوكرانيا إن أندريه يرماك، المدير السابق لمكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، متورط في مخطط لغسل الأموال بملايين الدولارات.

وكان يرماك حتى أواخر العام الماضي أحد أقرب مساعدي زيلينسكي وذراعه اليمنى خلال معظم فترة الهجوم العسكري الروسي على البلاد، وقدم استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بعد مداهمة منزله على خلفية تحقيق في قضية فساد ضخمة في قطاع الطاقة.

وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إنه فكك "مجموعة منظمة" قامت بغسل 460 مليون هريفنيا (نحو 10.5 ملايين دولار) من خلال مشروع عقاري فاخر بالقرب من كييف.

وأضاف أنه جرى إبلاغ أحد أعضاء هذه المجموعة، وهو رئيس سابق لمكتب رئيس أوكرانيا، بالتهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن "التحقيقات جارية على وجه السرعة".

وشغل يرماك منصب كبير مساعدي زيلينسكي من عام 2020 إلى عام 2025، وأحدث سقوطه صدمة في أوكرانيا وفي أوساط طبقتها السياسية.

وتعرضت أوكرانيا لعدة فضائح فساد كبرى خلال الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الخامس.

وعين زيلينسكي رئيس الاستخبارات السابق كيريلو بودانوف مكان يرماك.

اعتقالات

واعتقلت أوكرانيا منتصف فبراير/شباط الماضي وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشتشينكو، أثناء محاولته الهرب عبر الحدود على خلفية قضية فساد بقطاع الطاقة.

وتتعلق القضية بمخطط رشوة بقيمة 100 مليون دولار في الوكالة الذرية الحكومية، شمل عددا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، ومنهم أحد المقربين سابقا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت السلطات قد استهدفت على مدار الأشهر الماضية نوابا في البرلمان، ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو ومستشارا رئاسيا سابقا، بتهم مختلفة.

استقالات وزارية

وتعد هذه القضية جزءا من الأزمة السياسية المعروفة باسم "ميداس" التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدت إلى استقالة وزيري العدل والطاقة على خلفية الاشتباه بتورطهما في فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة.

ويتصدر ملف مكافحة الفساد قائمة أولويات الإصلاح في أوكرانيا، التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو مسار يتطلب إحراز تقدم ملموس في مكافحة الفساد.

وأجرى المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عملية سرية استمرت أكثر من 15 شهرا، ويتصدر القضية اسم تيمور ميندتش، الصديق القديم لزيلينسكي وشريكه التجاري السابق.

وأوضح المكتب أن ميندتش شكل شبكة يشتبه بأنها حولت نحو 100 مليون دولار عبر "مكتب خلفي" في العاصمة كييف، مستغلة الحرب الروسية على أوكرانيا.