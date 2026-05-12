البيت الأبيض يعلن خضوع ترمب للفحص الطبي السنوي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيخضع للفحص الطبي السنوي يوم 26 مايو/أيار في مركز والتر ريد الطبي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذا "سيشمل الفحص الطبي السنوي وفحص الأسنان المعتاد للرئيس في إطار رعايته الصحية الوقائية المنتظمة".

وباستمرار، يؤكد ترمب -الذي يبلغ الـ80 من عمره الشهر المقبل- للصحافة أنه يتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة، وأحيانا حتى دون أن يُسأل عن ذلك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، خضع ترمب لفحصه الطبي الشامل الثاني لعام 2025، وصرح لاحقا بأن النتيجة أظهرت أن قلبه وأوعيته الدموية بحالة "ممتازة".

علامات مقلقة

ونشر البيت الأبيض حينذاك رسالة طبيبه شون باربابيلا التي قال فيها إن قلبه "أصغر بنحو 14 عاما من عمره الزمني"، مشيرا إلى أنه "يواصل ممارسة جدول أعماله اليومي المكثف دون أي قيود".

وسبق أن خضع ترمب لفحص نصف سنوي في أبريل/نيسان الماضي. ومنذ عودته إلى منصبه، ظهر ترمب الذي يعد أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا عند أداء اليمين، بكدمات على يده اليمنى تتم تغطيتها أحيانا بالمساحيق.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الكدمات سببها الأسبرين الذي يتناوله ترمب للمحافظة على صحة قلبه وأوعيته الدموية.

والصيف الماضي، كشفت الإدارة عن أن ترمب خضع لفحص طبي بسبب تورم في ساقيه، وشُخصت حالته على أنها قصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة تسبب تورما وتغيرات جلدية، لكن يمكن السيطرة عليها بالأدوية.