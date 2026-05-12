بعد انتهاء الهدنة.. كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشن هجمات بالمسيّرات

epa12948842 Smoke billows after debris from an intercepted Russian drone fell on the roof of a high-rise residential building in Kyiv, Ukraine, 12 May 2026. According to the State Emergency Service of Ukraine, there were no casualties in the incident that occurred early 12 May following the expiration of a temporary three-day ceasefire between 09 and 11 May 2026. EPA/MAXYM MARUSENKO
تصاعد أعمدة الدخان بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة روسية على سطح مبنى في كييف فجر اليوم (الأوروبية)
Published On 12/5/2026

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا شنت موجة جديدة من الهجمات بطائرات مسيّرة على أراضيها، بعد ساعات فقط من انتهاء هدنة وقف إطلاق النار التي بدأت السبت الماضي.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا شنت، في أثناء الليل، هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت العاصمة كييف، إضافة إلى مدن زاباروجيا ودنيبرو وخاركيف وخيرسون.

وأضاف سلاح الجو أن الهجمات شملت أيضا منطقتي سومي شمالي البلاد وميكولايف جنوبيها.

في المقابل، قالت السلطات الروسية إن أوكرانيا استأنفت أيضا هجماتها بطائرات مسيّرة بعيدة المدى بعد منتصف الليل.

وأعلن الجيش الروسي أنه اعترض 27 طائرة مسيّرة أوكرانية بحلول الصباح، من دون أي معلومات أولية عن وقوع أضرار.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية فرض قيود لأسباب أمنية على حركة الطيران في مطارات عدة وسط روسيا.

روضة أطفال بكييف تضررت جراء غارة جوية روسية بطائرة مسيّرة استهدفتها يوم 12 مايو/أيار 2026 (رويترز)

انفجارات بكييف

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تشكاتشينكو، إن حطام طائرة مسيّرة سقط على مبنى سكني مكون من 20 طابقا في العاصمة.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" بوقوع انفجارات داخل المدينة، في حين لم ترد معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن وقف إطلاق نار مدة 3 أيام، بمناسبة احتفالات "يوم النصر" الروسي، بدأ السبت الماضي وانتهى ليل الاثنين، وتبادلت خلاله روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاكه.

وكثفت كل من روسيا وأوكرانيا عملياتهما في الأسابيع الأخيرة، إذ شن الأوكرانيون ضربات عميقة على البنية التحتية الروسية، لا سيما منشآت النفط، مبررين ذلك بالغارات الجوية الروسية، ومؤكدين أن الهدف منها هو قطع الموارد المالية عن موسكو.

المصدر: الجزيرة + الألمانية
