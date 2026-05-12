الكرملين يرجّح نهاية قريبة للحرب وتسريبات عن "اتفاق دفاعي" بين واشنطن وكييف

قال الكرملين إن التطورات في ⁠عملية السلام تشير إلى ⁠أن الحرب بأوكرانيا تقترب من نهايتها، بينما كشفت مصادر غربية أن كييف وواشنطن تحضّران لإبرام اتفاق دفاعي محتمل بينهما.

وأوضح المتحدث باسم ⁠الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ترحّب بجهود الوساطة الأمريكية، مشيرا إلى أن الصراع ⁠يمكن إيقافه في أي لحظة إذا قررت أوكرانيا ‌ورئيسها فولوديمير زيلينسكي اتخاذ القرار اللازم.

والسبت الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، في تصريحات جاءت حينها بعد ساعات من تعهّده بالانتصار في أوكرانيا خلال عرض الاحتفال بذكرى "يوم النصر" على ألمانيا النازية، الذي أُقيم في موسكو.

وأشار بوتين إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات ‌أمنية جديدة لأوروبا، وقال إن شريكه المفضّل في المفاوضات سيكون المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر.

لكن الرئيس الروسي أوضح أنه لن يلتقي بنظيره الأوكراني إلا ‌بعد ⁠التوصل إلى اتفاق سلام دائم ⁠بين روسيا وأوكرانيا.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إن روسيا لا تعتزم إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات مع بلاده، لافتا إلى أن كييف تتأهب لصد المزيد من الهجمات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال، يوم الجمعة الماضي مع إعلانه وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام، إن المحادثات بين كييف وموسكو تتواصل من أجل إنهاء النزاع الذي وصفه بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

اتفاق دفاعي محتمل بين واشنطن وكييف

وبالتزامن مع هذه التباينات بشأن إنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس، نقلت قناة "سي بي إس نيوز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن حكومتي الولايات المتحدة وأوكرانيا صاغتا مسودة مذكرة تحدد بنود اتفاق دفاعي جديد محتمل بين البلدين.

وبيّنت أن المذكرة تشكّل خطوة أولى نحو اتفاق دفاعي من شأنه أن يسمح لأوكرانيا بتصدير التكنولوجيا العسكرية إلى الولايات المتحدة، وتصنيع الطائرات المسيرة عبر مشاريع مشتركة مع شركات أمريكية.

وأوضح مسؤولون أوكرانيون للقناة نفسها أن التعاون في مجال الطائرات المسيّرة مع الولايات المتحدة سيكون ذا فائدة متبادلة، حيث سيساعد التمويل الأمريكي كلا البلدين على توسيع إنتاجهما الدفاعي.

ووفق القناة الأمريكية فإن أوكرانيا استفادت من الابتكارات التي طوّرها جيشها وشركاتها الدفاعية على مدار أكثر من أربع سنوات من الصراع مع روسيا، حيث أرسلت كييف خلال الحرب مع إيران طيارين وخبراء في اعتراض الطائرات المسيّرة إلى الشرق الأوسط لمساعدة حلفاء واشنطن.