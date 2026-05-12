الجيش السوداني يهاجم "الدعم السريع" بدارفور والنيل الأزرق

ضمن هجماته لتوسيع سيطرته في أنحاء البلاد، استهدف الجيش السوداني بطائرة مسيّرة مركز دعم لوجستي ومخازن أسلحة ووقود لقوات الدعم السريع في محيط مطار مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان.

وأفادت مصادر محلية بمدينة نيالا -أمس الاثنين- بأن طائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني استهدفت -الأحد الماضي- مركز دعم لوجستي ومخازن وقود لقوات الدعم السريع بمحيط مطار نيالا، مما سبب وقوع انفجارات في المنطقة.

وذكرت المصادر أن الهجوم سبب حالة هلع في المناطق القريبة من المطار، وانتشرت سيارات لقوات الدعم السريع في المنطقة.

يأتي ذلك في سياق تطور وسائل القتال في البلاد مع تنامي استخدام الطائرات المسيرة في المواجهة، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، وسط دعوات أممية إلى "منع نقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة" في السودان.

في غضون ذلك، عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك -في بيان- عن قلقه البالغ إزاء تزايد الهجمات بالطائرات المسيّرة في السودان، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا منذ بداية هذا العام، على حد قوله.

ودعا تورك إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع نقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة.

عمليات عسكرية

من جهته، يواصل الجيش السوداني عملياته العسكرية للسيطرة على عدد من المناطق في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بعدما تمكن من بسط نفوذه على منطقة الكيلي السبت الماضي.

وجاءت سيطرة الجيش السوداني على تلك المنطقة بعد نحو شهرين من سيطرة "الدعم السريع" والحركة الشعبية المتحالفة معها على المنطقة.

وعقد حاكم ولاية النيل الأزرق بادي أحمد العمـدة بادي -أمس الاثنين- اجتماعا مع محافظي محافظات الولاية السبع، بغرض "تقوية الجبهة الداخلية من خلال دعم القوات المسلحة، وإسناد الاستنفار والمقاومة الشعبية على مستوى المحافظات"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، في حين تقاتل الحركة الشعبية الحكومة منذ عام 2011 مطالبة بحكم ذاتي لإقليميْ "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق".

إعلان

وصعّدت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها هجماتهما بالطائرات المسيّرة والمدفعية على مدينة الدلنج، ثانية المدن الكبرى في الولاية بعد كادوقلي، وهاتان المدينتان يسيطر عليهما الجيش السوداني.

وأدت هذه الهجمات إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة.