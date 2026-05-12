شهيدان و10 مصابين بهجمات إسرائيلية على غزة

GAZA CITY, GAZA - MAY 7: (EDITOR'S NOTE: Image depicts death.) Family and friends mourn a victim, killed in an Israeli airstrike at Al-Shifa hospital on May 7, 2026 in Gaza City, Gaza. Israeli strikes have continued to target Palestinians in the Gaza Strip, despite a ceasefire that has been in place since October of last year, two years after the outbreak of war between Israel and Hamas in 2023. Hamas and Israel blame each other for violating the ceasefire. (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
غزة تودع شهداءها يوميا على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل (غيتي)
Published On 12/5/2026

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 10 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وذكرت الوزارة -في تقريرها الإحصائي اليومي- أن الطواقم الطبية نقلت الشهيدين والمصابين إلى مستشفيات القطاع.

ووفقا للوزارة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و742 شهيدا و172 ألفا و565 مصابا.

وأضافت الوزارة أن الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن استشهاد 856 فلسطينيا وإصابة 2463 آخرين، إضافة إلى انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض من مناطق مختلفة في القطاع.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل تواصل يوميا شن غارات واستهداف المدنيين في القطاع، بينما تواصل عمليات هدم وتدمير للمناطق التي تحتلها داخل القطاع.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر، غير أن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق ولم يدخل إلا النزر اليسير إلى غزة في ظل تفشي أوضاع إنسانية وصحية مزرية.

المصدر: الجزيرة + الألمانية
