شهيدان و10 مصابين بهجمات إسرائيلية على غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 10 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وذكرت الوزارة -في تقريرها الإحصائي اليومي- أن الطواقم الطبية نقلت الشهيدين والمصابين إلى مستشفيات القطاع.

ووفقا للوزارة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و742 شهيدا و172 ألفا و565 مصابا.

وأضافت الوزارة أن الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن استشهاد 856 فلسطينيا وإصابة 2463 آخرين، إضافة إلى انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض من مناطق مختلفة في القطاع.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل تواصل يوميا شن غارات واستهداف المدنيين في القطاع، بينما تواصل عمليات هدم وتدمير للمناطق التي تحتلها داخل القطاع.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر، غير أن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق ولم يدخل إلا النزر اليسير إلى غزة في ظل تفشي أوضاع إنسانية وصحية مزرية.