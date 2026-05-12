أسلحة تُستنزَف وأسئلة عن الشفافية.. كلفة حرب إيران تقفز إلى 29 مليار دولار

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات عن تقدير أواخر الشهر الماضي.

وفي ظل تزايد التدقيق الذي يواجهه الرئيس دونالد ترمب بشأن الحرب وتأثيره على الجهوزية العسكرية قال جولز هيرست، القائم بأعمال المراقب ‌المالي بالبنتاغون، إن التكلفة الجديدة شملت تحديث تكاليف إصلاح المعدات واستبدالها، إضافة إلى النفقات التشغيلية الأوسع نطاقا.

وأضاف: "يراجع هذا التقدير باستمرار فريق هيئة الأركان المشتركة وفريق المراقبة المالية والتدقيق الداخلي".

ويزيد الرقم الجديد المعلن عنه اليوم من وزارة الحرب خلال جلسة استماع للميزانية في مبنى الكابيتول، بنحو 4 مليارات دولار عن التقدير الذي قدمه وزير الحرب بيت هيغسيث قبل أسبوعين.

وكان هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين يدليان بشهادتيهما بشأن طلب ميزانية بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2027، إلى جانب المدير المالي للبنتاغون جولز هيرست الثالث، عندما طُلب منهم تقديم تحديث بشأن تكلفة الحرب.

أين الشفافية؟

ولا يزال من غير الواضح كيف توصل البنتاغون إلى التقدير البالغ 29 مليار دولار. وقال مصدر لوكالة رويترز في مارس/آذار الماضي إن إدارة ترمب قدرت تكلفة ‌الأيام الستة الأولى من الحرب بما لا يقل عن ‌11.3 ‌مليار دولار.

وقال هيرست للمشرّعين، في إشارة إلى التقدير الذي أورده هيغسيث في 29 أبريل/نيسان، "في وقت الإدلاء بالشهادة.. كان الرقم 25 مليار دولار، لكن فريق هيئة الأركان المشتركة والمراقب المالي يراجعان التقديرات باستمرار، ونعتقد الآن أن المبلغ يناهز 29 مليار دولار"، مشيرا إلى تحديث تكاليف "إصلاح المعدات واستبدالها" والنفقات التشغيلية الأوسع نطاقا.

ولدى سؤاله عن موعد حصول الكونغرس على كشف أكثر تفصيلا لتكاليف الحرب، قال هيغسيث إن الإدارة ستطلب "كل ما نعتقد أننا بحاجة إليه" بشكل منفصل عن الميزانية الأساسية للبنتاغون، لكنه لم يحدد موعد تقديم الطلب الإضافي.

وتأتي الشهادة في وقت يترنّح وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، إذ حذر ترمب أمس الاثنين من أن الهدنة "في غرفة الإنعاش" بعد رفضه أحدث مقترح سلام قدمته طهران.

واستغل ديمقراطيون جلسة الاستماع لمهاجمة الإدارة على خلفية تكلفة الحرب، وما اعتبروه انعداما للشفافية في ما يتّصل بأهداف الولايات المتحدة.

وقالت روزا ديلاورو كبيرة الديمقراطيين في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب: "في النهاية لا بد من إجابة على السؤال: ماذا أنجزنا وبأي تكلفة؟".

واتهمت الديمقراطية بيتي مكولوم البنتاغون بـ"افتقار متواصل للشفافية"، وطالبت بمزيد من الوضوح في ما يتّصل بإستراتيجية الإدارة طويلة الأمد قبل أي موافقة للكونغرس على تمويل إضافي.

مخاوف الاستنزاف

وفاقمت الحرب المخاوف بشأن الاستنزاف السريع لمخزونات الأسلحة الأمريكية بعد أشهر من عمليات مكثّفة استُخدم فيها الدفاع الجوي والصواريخ في الشرق الأوسط.

ونفى هيغسيث صحة ما يُحكى عن استنزاف النزاع بشكل كبير لاحتياطيات الذخيرة الأمريكية، وقال إن "مسألة الذخيرة جرى تضخيمها"، وأضاف: "نحن نعرف بالضبط ما لدينا. لدينا الكثير مما نحتاج إليه".

والأسبوع الماضي، حذّر السيناتور الديمقراطي مارك كيلي من أن مخزونات صواريخ توماهوك وأنظمة باتريوت الاعتراضية وغيرها من الأنظمة المتقدمة استُنفدت بشدة، وقد يستغرق تجديدها سنوات، مما قد يضعف جهوزية الولايات المتحدة في أي مواجهة مستقبلية محتملة مع الصين.

وهي المرة الأولى يمثل فيها هيغسيث في الكابيتول منذ أبلغ البيت الأبيض الكونغرس رسميا بأن الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران ابتداء من 28 فبراير/شباط قد "انتهت".

وبينما عطل الجمهوريون مرارا جهود الديمقراطيين للحد من صلاحيات الرئيس في شن الحرب على إيران؛ يتّهم الديمقراطيون ترمب بخوض الحرب من دون تفويض من الكونغرس.

وبعد جلسة الاستماع أمام لجنة مجلس النواب، واجه هيغسيث وكاين جولة مساءلة ثانية أمام لجنة في مجلس الشيوخ، وقد حضر محتجّون الجلستين.

وفي مجلس الشيوخ، قاطعت ناشطة إيرانية-أمريكية بيان هيغسيث الافتتاحي، هاتفة: "إذا وافقتم على هذه الميزانية، فستكونون متواطئين في جرائم الحرب التي ترتكبها هذه الإدارة".

وطرح أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة حول خطة إدارة ترمب لسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، في خطة لقيت اعتراضا من الحزبين.

ولم يشأ هيغسيث التعليق بشكل مباشر على العلاقات بين واشنطن وبرلين، لكنه قال إن "المسألة لا تكمن في عدد الجنود، بل في عواصم البلدان المتواجدين فيها والتي تفرض قيودا على ما يستطيعون القيام به، وأين يمكنهم التحرك، ومن يمكنهم مقاتلته، وهي قيود تنعكس علينا أيضا".