وزير دفاع بلجيكا للجزيرة: مستعدون لتطهير "هرمز" وإذا تفرقنا فسيسقط الناتو

قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن إن بلاده تمتلك قدرات عسكرية متطورة في مجال كسح الألغام وهي مستعدة للمساهمة بها لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة.

وأوضح فرانكن، في مقابلة مع الجزيرة، أن هناك مبادرة بريطانية فرنسية تهدف لنزع الألغام وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بلجيكا تمتلك خبرة فنية عسكرية طويلة في التعامل مع "المياه الضحلة" وتطهيرها.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، أن المملكة المتحدة وفرنسا بصدد استضافة أول اجتماع لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة لتعزيز المهمة الدفاعية الدولية في مضيق هرمز الثلاثاء.

ولم يذكر البيان تفاصيل انعقاد الاجتماع، حيث سبق أن استضافت العاصمة لندن المؤتمر العسكري الدولي الذي عقد بمشاركة 44 بلدا أواخر الشهر الماضي.

ووصف فرانكن الهجمات الإيرانية بالمسيّرات والصواريخ على دول الخليج بـ"العدوان غير المقبول"، مشددا على ضرورة الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال لحماية المنطقة وتأمين إمدادات الطاقة العالمية.

وأضاف "علينا كبلدان أوروبية أن نساعد البلدان الخليجية التي تعرضت لعدوان أحادي من جانب إيران، فالعدوان عليها يجب أن يتوقف"، مؤكدا أن الطريق الأفضل هو إعادة فتح هرمز لتعود التجارة وعبور سفن النفط والغاز.

وكشف عن دعوته للسفراء والملحقين العسكريين لدول الخليج لزيارة مركز التميز التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بلجيكا، مؤكدا أن بروكسل ستضع قدرات دفاعية ملموسة على الطاولة في الاجتماعات الأوروبية المقبلة لتعزيز أمن المنطقة.

أزمة الناتو

وبشأن العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وتصريحات الرئيس دونالد ترمب، وصف فرانكن وضع الناتو بأنه يشبه "زواجا مستمرا منذ 80 عاما يمر بأزمة حادة حاليا".

وحذر الوزير البلجيكي من تداعيات الانتقادات العلنية بين الحلفاء، قائلا: "إذا تفرقنا سنسقط جميعا، والوحيد الذي سيفوز هو أعداؤنا، فروسيا وبوتين يفرحان في كل مرة نتشاجر فيها".

وأشار فرانكن إلى أن بلجيكا اتخذت خطوات عملية لتعزيز الحلف عبر زيادة موازنتها الدفاعية بنسبة 60%، وهي الزيادة الأكبر في تاريخها. ودعا إلى حوار "ناضج" بين الأوروبيين والأمريكيين بعيدا عن وسائل الإعلام، مشددا على أن الناتو حلف قديم واجه أزمات سابقة وسيتجاوز التحديات الراهنة.

صمود أوكراني

وبشأن الملف الأوكراني، نفى فرانكن تأثر الدعم العسكري لكييف بالإحباط المتبادل بين ضفتي الأطلسي. وأشاد بأداء المقاتلين الأوكرانيين الذين وصفهم بـ"الأفضل في العالم"، مشيرا إلى قدرتهم على الصمود لأربع سنوات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي رغم التوقعات السابقة بسقوطهم في أسبوعين.

وختم بالقول "الأوكرانيون يدافعون عن أرضهم منذ سنوات ونحن والولايات المتحدة ندعمهم بنسبة 100%".

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن برقية داخلية للخارجية الأمريكية، أن واشنطن تحث دولا أخرى على الانضمام إلى تحالف دولي جديد سيعمل على تمكين السفن من الملاحة عبر مضيق هرمز.