أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي في صفوفه جراء استهداف مركبته بمسيرة أطلقها حزب الله على إسرائيل، أمس الأحد.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب أول احتياط ألكسندر غلوبينيف قُتل في انفجار طائرة مسيرة مفخخة داخل إسرائيل في منطقة المنارة بالقرب من الحدود مع لبنان.

وذكر البيان أن عدة مسيرات مفخخة أُطلقت أمس الأحد من لبنان وانفجرت داخل إسرائيل قرب الحدود، وأسفرت إحداها عن إصابة مباشرة للجندي البالغ من العمر 47 عاما ويعمل سائق مركبة رئيسة في إحدى الكتائب بالجيش.

وأظهرت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أعداد القتلى العسكريين في صفوف الجيش ارتفعت إلى 18 قتيلا منذ بداية مارس/آذار الماضي.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يشن غارات جوية ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان وسط سماع دوي انفجارات بمنطقة الجليل.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان.

وأضاف أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات ميفدون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا جنوبي لبنان.

وتابع أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت محيط بلدة شوكين جنوبي لبنان.

من ناحية أخرى، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صاروخين اعتراضيين من كريات شمونة نحو جنوب لبنان بعد "رصد هدف مشبوه".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض "هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي تعمل فيها قواتنا جنوب لبنان".

على صعيد مقابل، قال "حزب الله" إنه استهدف بمسيرة للمرة الثالثة قوة إسرائيلية في منطقة "بيدر الفقعاني" ببلدة الطيبة جنوبي لبنان.