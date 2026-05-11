عقوبات أمريكية على 12 فردا وكيانا بسبب مبيعات النفط الإيراني إلى الصين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت 3 أشخاص و9 كيانات، أربعة منها في ‌هونغ كونغ.

واتهمت واشنطن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات بـ"تسهيل" بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، في خطوة تأتي قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى بكين.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني يعتمد على شركات تشكّل واجهة في بيئات اقتصادية متساهلة، لإخفاء دوره في مبيعات النفط وتحويل عائداتها إلى النظام الإيراني.

وذكر البيان -ضمن الجهات المشمولة بالعقوبات- أسماء عدد من الأفراد المقيمين في إيران، وشركات مقرّها في الإمارات وهونغ كونغ.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده تواصل حملة "الغضب الاقتصادي" لحرمان النظام الإيراني من التمويل المخصص لبرامج الأسلحة و"الوكلاء الإرهابيين والطموحات النووية".

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ "أعمال إرهابية وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي".

ومع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، كثفت واشنطن مؤخرا من إدراج شخصيات وكيانات تقول إنها مرتبطة بطهران، في محاولة لتقييد قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية والإقليمية.