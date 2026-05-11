عاجل | ترمب: وقف إطلاق النار مع إيران هش جدا والإيرانيون قدموا مقترحا "غبيا" لا يمكن أن نقبل به
ترمب: وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف جدا
ترمب: خطتي ببساطة هي أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي
ترمب: الإيرانيون قدموا مقترحا "غبيا" لا يمكن أن نقبل به
ترمب: الإيرانيون يتفقون معنا على أشياء ثم يتراجعون عنها
ترمب: إيران أبلغتني بوضوح أنها تعتزم أن تمنحنا الغبار النووي
ترمب: خطتي لحصار إيران كانت خطة عسكرية عبقرية كما كانت خطة فنزويلا
ترمب: لا أشعر بأي ضغط أو ملل بشأن إيران وقد حققنا نصرا عسكريا كبيرا وسنحقق المزيد
ترمب: إيران لديها معتدلون ومجانين كما هو الحال في الولايات المتحدة
ترمب: لدي خيبة أمل كبيرة تجاه الأكراد الذين منحناهم سلاحا ليسلموه داخل إيران لكنهم احتفظوا به
ترمب: انتظرنا عدة أيام للحصول على الرد الإيراني وكان يمكن أن يكون جاهزا خلال 10 دقائق
ترمب: مقترح إيران قطعة من القمامة ولم أكمل قراءته
ترمب: وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش
ترمب لفوكس نيوز: لم أتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف مشروع الحرية
ترمب لفوكس نيوز: أدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز
ترمب لفوكس نيوز: سيرضخ القادة المتشددون في إيران وسأتعامل معهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق
ترمب لفوكس نيوز: الإيرانيون طلبوا منا استعادة الغبار النووي من المنشآت المدمرة لعدم امتلاكهم التقنية اللازمة
