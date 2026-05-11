عاجل | ترمب: وقف إطلاق النار مع إيران هش جدا والإيرانيون قدموا مقترحا "غبيا" لا يمكن أن نقبل به

ترمب: وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف جدا

ترمب: خطتي ببساطة هي أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي

ترمب: الإيرانيون قدموا مقترحا "غبيا" لا يمكن أن نقبل به

ترمب: الإيرانيون يتفقون معنا على أشياء ثم يتراجعون عنها

ترمب: إيران أبلغتني بوضوح أنها تعتزم أن تمنحنا الغبار النووي

ترمب: خطتي لحصار إيران كانت خطة عسكرية عبقرية كما كانت خطة فنزويلا

ترمب: لا أشعر بأي ضغط أو ملل بشأن إيران وقد حققنا نصرا عسكريا كبيرا وسنحقق المزيد

ترمب: إيران لديها معتدلون ومجانين كما هو الحال في الولايات المتحدة

ترمب: لدي خيبة أمل كبيرة تجاه الأكراد الذين منحناهم سلاحا ليسلموه داخل إيران لكنهم احتفظوا به

ترمب: انتظرنا عدة أيام للحصول على الرد الإيراني وكان يمكن أن يكون جاهزا خلال 10 دقائق

ترمب: مقترح إيران قطعة من القمامة ولم أكمل قراءته

ترمب: وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش

ترمب لفوكس نيوز: لم أتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف مشروع الحرية

ترمب لفوكس نيوز: أدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز

ترمب لفوكس نيوز: سيرضخ القادة المتشددون في إيران وسأتعامل معهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق

ترمب لفوكس نيوز: الإيرانيون طلبوا منا استعادة الغبار النووي من المنشآت المدمرة لعدم امتلاكهم التقنية اللازمة

