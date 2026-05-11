شهداء بنيران الاحتلال بغزة والبحرية الإسرائيلية تعتقل 6 صيادين

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 6 صيادين بينهم 3 أشقاء، خلال عملهم في عرض البحر.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 3 شهداء جدد، و16 مصابا.

وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطيني بجروح متوسطة إثر إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وفي مدينة غزة، أصيب شاب من المارة قرب مفترق السامر وسط المدينة، إثر إطلاق نار من رافعات إسرائيلية متمركزة شرقي "الخط الأصفر" الذي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي والمناطق التي انسحب منها.

وأفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى بانتشال جثماني شهيدين إثر قصف إسرائيلي على منطقة نتساريم وسط القطاع.

وفجر الاثنين، أفاد شهود عيان بوقوع انفجار عنيف ناجم عن عملية نسف نفذها الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت المدفعية نيران قذائفها تجاه محيط المنطقة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية نيران رشاشاتها تجاه مناطق شرقي المدينة ووسطها، تزامنا مع قصف مدفعي.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار والقذائف تجاه ساحل المدينة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه إلى 854 شهيدا و2453 مصابا، كما انتُشل 770 جثمانا من بين الركام والشوارع.

اعتقال صيادين

في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي البحرية 6 صيادين فلسطينيين بينهم 3 أشقاء، خلال عملهم في عرض بحر غزة، بعد اعتراض الزوارق الحربية مركبهم واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن البحرية الإسرائيلية هاجمت مراكب صيد فلسطينية واعتقلت الصيادين قرب ساحل بحر بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

إعلان

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن نقيب الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر قوله إن الاحتلال احتجزهم أثناء مزاولة مهنتهم ضمن المساحة البحرية المحدودة التي يُسمح للصيادين بالعمل فيها، في ظل قيود مشددة تفرضها القوات المحتلة على الصيد البحري.

ووفق المركز، فإن هذا الحادث يأتي في سياق متكرر من انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين، التي تشمل الاعتقال وإطلاق النار ومصادرة القوارب، مما يفاقم تدهور الأوضاع المعيشية لعائلاتهم، ويقوّض حقهم في العمل والوصول الآمن إلى مصادر رزقهم.

وأشار إلى أن مئات العائلات في قطاع غزة تعتمد على مهنة الصيد مصدر دخل أساسي، إلا أن القيود البحرية المتواصلة، إلى جانب الاستهداف المتكرر للصيادين، أدت إلى تراجع الإنتاج السمكي وارتفاع معدلات الفقر في أوساط العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وجرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية.