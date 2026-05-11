أخبار|إسرائيل

شكوى إسرائيلية من تحول مطار بن غوريون إلى قاعدة عسكرية أمريكية

حفظ

TEL AVIV, ISRAEL - MARCH 08: U.S. Air Force refueling tankers sit at Ben Gurion International Airport on March 08, 2026 in Tel Aviv, Israel. Iran fired waves of missiles at Israel after the United States and Israel launched a joint attack on Iran early on February 28th. Israel's Defense Minister Israel Katz declared a state of emergency, as Israelis braced for the retaliation. (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
طائرات تزويد بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية تتمركز في مطار بن غوريون (غيتي)
Published On 11/5/2026

حذر رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي شموئيل زكاي من أن مطار بن غوريون الدولي قد تحول فعليا إلى "قاعدة عسكرية أمريكية"، وهو ما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في قطاع الطيران المدني وعمل شركات الطيران.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن زكاي وجه رسالة إلى وزيرة النقل ميري ريغيف والمدير العام للوزارة موشيه بن زاكين، أوضح فيها أن الوجود العسكري الأمريكي داخل المطار الرئيسي يعيق حركة الرحلات المدنية، ويؤخر عودة الشركات الأجنبية للعمل، مما أدى إلى قفزة في أسعار التذاكر قبيل موسم السياحة الصيفي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تداول وسائل إعلام إسرائيلية لصور توثق وجود عشرات من الطائرات الحربية الأمريكية، بما في ذلك طائرات التزويد بالوقود، داخل المطار.

وأشار زكاي إلى أن هذا الوضع يهدد الاستقرار المالي للشركات الإسرائيلية، متهما المؤسسة العسكرية بافتقارها للفهم الكافي لخطورة الضرر اللاحق بالطيران المدني، ومعتبرا أنها تعيق وزارة النقل عن أداء مسؤولياتها.

LOD, ISRAEL - MARCH 13: A United States Air Force KC-135 Stratotanker refuelling aircraft on the runway at Ben Gurion airport on March 13, 2026 in Lod, Israel. An aircraft of this type was confirmed to have gone down over Iraqi airspace yesterday, killing its six American crew members. The United States and Israel have continued the airstrikes they jointly launched against Iran early on February 28th. (Photo by Erik Marmor/Getty Images)
وجود الطائرات الأمريكية يعيق حركة الرحلات بمطار بن غوريون بحسب مسؤول إسرائيلي (غيتي)

تداعيات الحرب والتوتر الإقليمي

وتأتي هذه الأزمة في سياق التوتر الإقليمي المستمر منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، إذ اضطرت شركات الطيران الإسرائيلية لنقل العديد من طائراتها إلى الخارج.

وأكد زكاي أن شركات صغيرة مثل "إسراير" و"أركياع" و"إير حيفا" تواجه تهديدا حقيقيا لاستقرارها بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والوقود، داعيا إلى نقل الطائرات الأمريكية إلى قواعد عسكرية بديلة.

وفي السياق ذاته، كشف الرئيس التنفيذي لشركة "إسراير" أوري سيركيس أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست عن قيود حادة تمنع الشركة من وقوف أكثر من 4 طائرات ليلا في المطار من أصل 17 طائرة كانت تبقيها سابقا، مما يقلص عدد الرحلات المتاحة ويرفع الأسعار.

إعلان

على صعيد متصل، أفادت قناة "إسرائيل 24" بإلغاء حجوزات مئات الإسرائيليين في فنادق مدينة إيلات جنوبا لصالح إقامة جنود أمريكيين حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت ترفع فيه تل أبيب حالة التأهب لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران إذا فشلت المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، بعد الهدنة المؤقتة التي أُعلنت في 8 أبريل/نيسان الماضي بوساطة باكستانية.

المصدر: وكالات
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان