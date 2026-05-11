أخبار|قطر

رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير الخارجية الكويتي

حفظ

المصدر: حساب وزارة الخارجية القطرية @MofaQatar_AR على إكس https://x.com/MofaQatar_AR/status/2053895856223359193?s=20 نص المنشور: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الكويتي الدوحة | 11 مايو 2026 تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.
الشيخ محمد بن عبد الرحمن (يمين) تلقى اتصالا من الشيخ جراح لمناقشة أوضاع المنطقة (وزارة الخارجية القطرية)
Published On 11/5/2026

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيّما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد من الشيخ جراح، ناقشا فيه أيضا، الجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

وشهد الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

المصدر: الصحافة القطرية
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان