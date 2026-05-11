رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير الخارجية الكويتي

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيّما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد من الشيخ جراح، ناقشا فيه أيضا، الجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

وشهد الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.