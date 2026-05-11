حريق بطائرة تركية لدى هبوطها في نيبال

نشب حريق بسيط في طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية أثناء هبوطها في مطار نيبال الرئيسي اليوم الاثنين، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، ولكنه أجبر المطار على الإغلاق.

وهبطت الرحلة القادمة من إسطنبول في مطار تريبوفان الدولي في العاصمة كاتماندو مع وجود نيران ودخان في مجموعة الهبوط اليمنى، واستجابت أطقم الطوارئ وسيطرت على الحريق وتم إجلاء الركاب بسلام، وفقا لمسؤولي المطار. وتم إغلاق المطار صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال قوله إن جميع الركاب البالغ عددهم 277 راكبا و11 من أفراد الطاقم على متن طائرة من طراز إيرباص "إيه 333" قادمة من إسطنبول تم إجلاؤهم بأمان عقب اندلاع حريق في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة.

وتم وضع عدة طائرات كانت متجهة إلى كاتماندو في حالة انتظار بينما كان المسؤولون يحققون ويحاولون إخلاء المدرج الوحيد المتاح في المطار.

يُذكر أن نيبال تشهد حوادث تحطم طائرات متكررة نسبيا حيث تجعل تضاريسها الجبلية وطقسها المتقلب ظروف الطيران صعبة.

وفي عام 2015، انحرفت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت تهبط وسط ضباب كثيف في كاتماندو عن مدرج زلق، مما أدى إلى إغلاق المطار لعدة أيام.