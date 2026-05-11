حريق بطائرة تركية لدى هبوطها في نيبال

الطائرة التركية محاطة برجال الإطفاء بعد إجلاء الركاب بسلام وإغلاق المطار (أسوشيتد برس)
Published On 11/5/2026

نشب حريق بسيط في طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية أثناء هبوطها في مطار نيبال الرئيسي اليوم الاثنين، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، ولكنه أجبر المطار على الإغلاق.

وهبطت الرحلة القادمة من إسطنبول في مطار تريبوفان الدولي في العاصمة كاتماندو مع وجود نيران ودخان في مجموعة الهبوط اليمنى، واستجابت أطقم الطوارئ وسيطرت على الحريق وتم إجلاء الركاب بسلام، وفقا لمسؤولي المطار. وتم إغلاق المطار صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال قوله إن جميع الركاب البالغ عددهم 277 و11 راكبا من أفراد الطاقم على متن طائرة من طراز إيرباص إيه 333 قادمة من إسطنبول تم إجلاؤهم بأمان عقب اندلاع حريق في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة.

وتم وضع عدة طائرات كانت متجهة إلى كاتماندو في حالة انتظار بينما كان المسؤولون يحققون ويحاولون إخلاء المدرج الوحيد المتاح في المطار.

يُذكر أن نيبال تشهد حوادث تحطم طائرات متكررة نسبيا حيث تجعل تضاريسها الجبلية وطقسها المتقلب ظروف الطيران صعبة.

وفي عام 2015، انحرفت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت تهبط وسط ضباب كثيف في كاتماندو عن مدرج زلق، مما أدى إلى إغلاق المطار لعدة أيام.

المصدر: وكالات
