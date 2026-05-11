تصاعد غير مسبوق.. زيادة بنحو 20 ألفا بالمئة في عزل الأطفال بسجون الاحتلال

كشفت معطيات حقوقية حديثة عن تصاعد غير مسبوق في استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للعزل الانفرادي بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" أن مصلحة السجون الإسرائيلية احتجزت 4717 فلسطينيا تحت بند "العزل العقابي" خلال عام 2024 وحده، من بينهم 199 طفلا و25 امرأة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها -اليوم الاثنين- أن هذه الأرقام تعكس تحولا واسعا لدى السلطات الإسرائيلية نحو استخدام العزل أداةً لمعاقبة الأسرى الفلسطينيين والسيطرة عليهم، مشيرة إلى أن عدد المعزولين عقابيا تضاعف من أقل من ألفي سجين في السنوات التي سبقت عام 2023 إلى أكثر من 4700 في عام 2024.

عزل الأطفال والنساء

وأظهرت البيانات التي نشرتها "أطباء لحقوق الإنسان" إحصاءات صادمة تتعلق بالفئات الأكثر ضعفا، حيث ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يقبعون في العزل العقابي بالسجون الإسرائيلية من طفل واحد فقط عام 2022 إلى 199 طفلا عام 2024، بزيادة تقدر بنحو 20000%.

كما سجلت أعداد النساء في الزنازين الانفرادية بسجون الاحتلال زيادة بنسبة 1150%، إذ قفز العدد من امرأتين عام 2022 إلى 25 امرأة عام 2024.

ووثقت المنظمة احتجاز العديد من المعتقلين في زنازين انفرادية فترات طويلة تتجاوز 3 سنوات، من بينهم طفل تم عزله منذ عام 2022.

من جانبها، قالت مسؤولة بقسم الأسرى والمعتقلين في المنظمة، إن المعطيات تشير إلى تصعيد واضح في سياسة العقاب عبر عزل المعتقلين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه "بدلا من أن يكون العزل إجراء استثنائيا، صار أداة اعتيادية تُستخدم ضد الأطفال والنساء".

وأعربت المسؤولة بالمنظمة الحقوقية عن مخاوف بشأن تأثيرات الارتفاع الحاد في استخدام السجن الانفرادي في حقوق السجناء والأوضاع النفسية والجسدية للمعتقلين.

وتأتي هذه المعطيات لتعزز تصريحات سابقة لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، قال فيها إن الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية يواجهون ما وصفه بإبادة صامتة، تتمثل في عملية قتل بطيء ومنهجي، تشمل التجويع والعزل الانفرادي والحرمان من العلاج، إلى جانب الضرب والإهانة.

ويقبع حاليا في سجون الاحتلال أكثر من 9600 فلسطيني، يعانون تحت وطأة ظروف قاسية، تشمل التعذيب والتجويع المتعمد، مما أدى إلى استشهاد عشرات الأسرى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.