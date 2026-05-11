تركيا تعلن إعادة فتح معبر "أقجة قلعة" الحدودي مع سوريا

SANLIURFA, TURKEY - JUNE 17: Syrian refugees walk with their belongings to cross back to the Syrian border town of Tal Abyad from Turkey, at the border crossing in Akcakale, southeastern Turkey, 17 June, 2015. Some hundreds of Syrian refugees are returning to Tal Abyad from Turkey a day after Kurdish People's Protection Units, or YPG fighters evicted Islamic State group fighters from the area. According to the UNHCR, the Kurdish advance caused the displacement of about 23,000 people who fled into Turkey from the fighting in the past two weeks. (Photo by Gokhan Sahin/Getty Images)
معبر "أقجة قلعة" المقابل لمدينة تل أبيض السورية (غيتي)
Published On 11/5/2026

أعلنت ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا فتح معبر "أقجة قلعة" الحدودي المقابل لمدينة تل أبيض السورية، وذلك بدءًا من يوم غد الثلاثاء، بعد إغلاق استمر سنوات بسبب الظروف الأمنية والحرب في سوريا.

وأوضح بيان صادر عن الولاية -اليوم الاثنين- أن المعبر، الذي توقفت فيه حركة التجارة والأفراد منذ عام 2014، سيستأنف استقبال المسافرين الراغبين في العبور من الأراضي السورية وإليها، مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار تنظيم حركة المرور عبر الحدود وتسهيل إجراءات السفر للفئات المشمولة بالقرار.

ووفقا للبيان، سيتاح المرور من المعبر بدءًا من يوم الثلاثاء لكل من المواطنين الأتراك، والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية، بالإضافة إلى المواطنين السوريين الذين يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول في تركيا أو تصاريح عمل بديلة لتصريح الإقامة، إذ يمكنهم استخدام جوازات سفرهم للعبور.

وفيما يتعلق بالحالات الأخرى، أشار البيان إلى أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو للحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بنظام "الحماية المؤقتة"، ستخضع للدراسة وفقا للتشريعات المعمول بها، وذلك بعد تقديم الطلبات إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفة للبتّ فيها.

ويعد معبر "أقجة قلعة" من أبرز المنافذ البرية الإستراتيجية الرابطة بين الأراضي التركية ومدينة تل أبيض السورية، ومن المتوقع أن يؤدي قرار استئناف عمله إلى إنعاش الحركة الاقتصادية والروابط الاجتماعية على طرفي الحدود، فضلا عن كونه يشكل شريانا حيويا يسهل تنقل العائلات السورية المقيمة في تركيا الراغبة في زيارة مناطقها في الداخل السوري.

المصدر: وكالة الأناضول
