تركيا تعلن إعادة فتح معبر "أقجة قلعة" الحدودي مع سوريا

أعلنت ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا فتح معبر "أقجة قلعة" الحدودي المقابل لمدينة تل أبيض السورية، وذلك بدءًا من يوم غد الثلاثاء، بعد إغلاق استمر سنوات بسبب الظروف الأمنية والحرب في سوريا.

وأوضح بيان صادر عن الولاية -اليوم الاثنين- أن المعبر، الذي توقفت فيه حركة التجارة والأفراد منذ عام 2014، سيستأنف استقبال المسافرين الراغبين في العبور من الأراضي السورية وإليها، مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار تنظيم حركة المرور عبر الحدود وتسهيل إجراءات السفر للفئات المشمولة بالقرار.

ووفقا للبيان، سيتاح المرور من المعبر بدءًا من يوم الثلاثاء لكل من المواطنين الأتراك، والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية، بالإضافة إلى المواطنين السوريين الذين يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول في تركيا أو تصاريح عمل بديلة لتصريح الإقامة، إذ يمكنهم استخدام جوازات سفرهم للعبور.

وفيما يتعلق بالحالات الأخرى، أشار البيان إلى أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو للحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بنظام "الحماية المؤقتة"، ستخضع للدراسة وفقا للتشريعات المعمول بها، وذلك بعد تقديم الطلبات إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفة للبتّ فيها.

ويعد معبر "أقجة قلعة" من أبرز المنافذ البرية الإستراتيجية الرابطة بين الأراضي التركية ومدينة تل أبيض السورية، ومن المتوقع أن يؤدي قرار استئناف عمله إلى إنعاش الحركة الاقتصادية والروابط الاجتماعية على طرفي الحدود، فضلا عن كونه يشكل شريانا حيويا يسهل تنقل العائلات السورية المقيمة في تركيا الراغبة في زيارة مناطقها في الداخل السوري.