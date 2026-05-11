العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين بالمغرب

أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية -مساء أمس الأحد- العثور على جثمان أحد الجندييْن الأمريكيين اللذين فُقدا مطلع الشهر الجاري خلال تمرين ضمن الدورة الـ22 لمناورات "الأسد الأفريقي 2026".

وقالت القوات المسلحة المغربية -في بيان نشرته على منصة "إكس"- إن عمليات البحث المكثفة -بالتنسيق المشترك مع القوات الأمريكية- أسفرت -السبت الماضي- عن انتشال أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين.

وتم العثور على الجندي فوق منحدر صخري بمنطقة كاب درعة بإقليم طانطان جنوب المغرب، وفق البيان. ولا تزال عمليات البحث عن الجندي الثاني المفقود متواصلة.

وانطلقت عمليات البحث منذ الإبلاغ عن حادث فقدان الجنديين الأمريكيين، الذي وقع يوم 2 مايو/أيار الجاري أثناء قيامهما بمهام تدريبية في المنطقة الصخرية الوعرة بإقليم طانطان جنوب المغرب.

يُذكر أن مناورات "الأسد الأفريقي 2026" انطلقت يوم 27 أبريل/نيسان الماضي. وشارك في هذه المناورات العسكرية أكثر من 5 آلاف فرد من القوات المسلحة، بمشاركة 41 دولة بينها الولايات المتحدة.

وتُعَد مناورات "الأسد الأفريقي" -التي انطلقت نسختها الأولى عام 2007- من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة التي تنظمها القيادة الأمريكية في أفريقيا على مستوى القارة، وتُجرى سنويا في المغرب بهدف تطوير التنسيق الميداني بين القوات الأمريكية وشركائها من الدول الحليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى جانب عدد من الدول الحليفة في أفريقيا.