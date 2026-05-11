الاتحاد الأوروبي: اتفاق مرتقب لفرض عقوبات على المستوطنين بالضفة

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنه من المتوقع أن تتوصل دول التكتل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين.

وقالت كالاس قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: "أتوقع اتفاقا سياسيا حول العقوبات على المستوطنين العنيفين، وآمل أن نتوصل إلى ذلك"، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح تماما ما إذا كان سيتم الحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار المقترحات.

وبموازاة حرب الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 30 مارس/آذار الماضي، أدت اعتداءات المستوطنين إلى تهجير ما لا يقل عن 79 تجمعا فلسطينيا إما جزئيا أو كليا، تضم 814 عائلة وأكثر من 4700 مواطن.

ووفق الهيئة، يبلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية 192، وعدد البؤر الاستيطانية 350، يقطنها جميعا 780 ألف مستوطن.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش مئات آلاف الإسرائيليين في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط نحو 3 ملايين فلسطيني، حيث يمارسون اعتداءات يومية ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمنطقة.