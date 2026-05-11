بينهم وزراء.. 22 سياسيا إسرائيليا يطالبون باقتحام "الأقصى" في ذكرى احتلاله

طالب 22 مسؤولا إسرائيليا الشرطة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك في رسالة وقّعها 9 وزراء و13 نائبا، موجّهة إلى الشرطة، نشرتها الاثنين منظمة "بأيدينا" اليمينية المتطرفة التي تشجّع اقتحامات المسجد الأقصى.

ووفقا للتقويم العبري يحل يوم احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 في 15 مايو/أيار الجاري الموافق الجمعة المقبل، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون هذا العام ذكرى النكبة عام 1948.

وفي عام 2003 بدأت الشرطة بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوميا، عدا يومي الجمعة والسبت أسبوعيا، وسط رفض وانتقادات فلسطينية.

والغالبية العظمى من الموقعين على الرسالة تنتمي لحزب "الليكود" اليميني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بقطاع غزة.

والموقّعون على الطلب من "الليكود" هم: وزراء الدفاع يسرائيل كاتس، والعدل ياريف ليفين، والصحة حاييم كاتس، والطاقة إيلي كوهين، والاتصالات شلومو قارعي، والرياضة ميكي زوهر، وشؤون الشتات عميحاي شيكلي، ووزيرة الابتكار غيلا غملئيل، بالإضافة إلى الوزير بوزارة المالية زئيف إلكين (اليمين الرسمي).

كما وقّع الرسالة 10 نواب من "الليكود" و3 من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي الأسبوع الماضي كان الموقّعون على طلب ثلاثة وزراء فقط، وتوقعت إذاعة الجيش آنذاك أن ترفضه الشرطة. لكن من غير الواضح إن كان الأمر سيبقى على ما هو عليه، في ظل ارتفاع عدد الوزراء من ثلاثة إلى تسعة.

ويتخلل اقتحامات المستوطنين للمسجد استفزازات للمصلين المسلمين، بما فيها أداء طقوس تلمودية وصلوات ورفع أعلام إسرائيلية.

وفي منشور له على منصة "إكس" الأمريكية، قال الباحث في شؤون القدس عبد الله معروف إن التصعيد الإسرائيلي يكمن "في طبيعة الشخصيات الموقِّعة" مشيرا إلى أن حزب الليكود وضع ثقله السياسي في العريضة، وأن "نتنياهو يريد أن يستعرض امتلاكه قرار اقتحام المسجد الأقصى، وألا يترك لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منفردا فرصة استعراض ما يُفرض من وقائع تهويدية في المسجد الأقصى، كما جرت العادة على مدى الاقتحامات الماضية".

واقتحم بن غفير المسجد الأقصى ثلاث مرات منذ بداية العام، و13 مرة منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، و16 مرة منذ توليه منصبه نهاية عام 2022.

وقال معروف إنه "من الواجب التعامل مع اقتحام الجمعة 15 باعتباره خطرا فعليا قائما وليس محتملا أو غامضا، وأن ندرك جميعا قبل فوات الأوان أن الاحتلال ذاهب نحو فرض اقتحام المستوطنين في يوم الجمعة لأول مرة منذ احتلال المسجد".

ويعد الفلسطينيون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ضمن اعتداءات إسرائيلية مكثفة تستهدف تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في عام 1980.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية.