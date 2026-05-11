استقالة الممثل السامي الدولي للبوسنة والهرسك وتقارير تتحدث عن ضغوط أمريكية

أعلن الممثل السامي الدولي للبوسنة والهرسك، الألماني كريستيان شميت، اليوم الاثنين، استقالته في خطوة تشير تقارير إلى أن وراءها ضغطا أمريكيا.

وشغل شميت المنصب 5 أعوام شهدت إصلاحات، واتخذ خلالها قرارات مهمة من بينها إلغاء قوانين أصدرتها جمهورية صرب البوسنة تمهد الطريق للانفصال، مما أثار حفيظة صرب البوسنة ولا سيّما زعيمهم الانفصالي ميلوراد دوديك الذي يحظى بدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال مكتب شميت في سراييفو إنه بعد 5 أعوام في منصب الممثل السامي، اتخذ كريستيان شميت قرارا شخصيا بإنهاء خدماته في تنفيذ السلام في البوسنة والهرسك.

وأضاف البيان أن شميت سيواصل أداء مهامه بصفته ممثلا ساميا إلى حين تعيين خليفة له، من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن دوافع وخلفيات "القرار الشخصي" الذي استند إليه بيان الاستقالة.

وأفاد موقع "أفاز. با" الإخباري البوسني، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن شميت، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، استقال تحت ضغط من واشنطن.

ووفقا لمعلومات غير مؤكدة أوردها موقع "إستراجا. با" البوسني، فإن الأمريكيين هددوا شميت بإدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية إذا لم يستقل.

وتقدم إدارة ترمب دعما متزايدا للسياسي الصربي البوسني دوديك، الذي يسعى إلى فصل جمهورية صرب البوسنة عن الدولة البوسنية.

وقد رفعت إدارة ترمب العقوبات التي كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد فرضتها على دوديك وأفراد من عائلته.

ورجحت تقارير، كما أشارت صحيفة "فرانكفورتر أليجماينه تسايتونج آم زونتاج"، أن دعم واشنطن لدوديك مرتبط بمشاريع خطوط أنابيب، ومحطات غاز يدفع بها رجال أعمال مقربون من ترمب.

أنشطة انفصالية

وفي صيف 2025 عزلت محكمة في سراييفو دوديك من منصبه رئيسا لجمهورية صرب البوسنة بسبب أنشطته الانفصالية، ورفضه الاعتراف بقرارات شميت، إلا أنه لا يزال يعتبر "الرجل القوي" في الكيان الصربي بصفته رئيس حزب "إس إن إس دي" الحاكم.

إعلان

وتتكون البوسنة والهرسك منذ نهاية الحرب التي جرت بين عامي 1992 و1995، وأسفرت عن أكثر من 100 ألف قتيل، من كيانين: اتحاد البوسنة والهرسك الذي تقطنه غالبية من البوشناق والكروات، وجمهورية صرب البوسنة التي تقطنها غالبية من الصرب. ويتمتع الكيانان بقدر واسع من الحكم الذاتي.

ونص اتفاق دايتون للسلام عام 1995 على إنشاء منصب الممثل السامي، الذي يتولى مراقبة تنفيذ السلام ويتمتع بصلاحيات واسعة. ويتولى شميت، الذي شغل سابقا منصب وزير الزراعة الألماني، هذا المنصب منذ الأول من أغسطس/آب 2021.