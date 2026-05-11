استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمال القدس

القدس- استشهد اليوم الاثنين شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة اتصال رسمية مع الجانب الإسرائيلي أبلغتها باستشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهشلمون (30 عاما) برصاص الاحتلال قرب مخيم قلنديا.

وقبل ذلك أعلنت محافظة القدس -في بيان- أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت معهد التدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قرب الشارع الرئيسي في المخيم وأطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة شاب بجروح وُصفت بالخطيرة في رأسه.

وأكدت المحافظة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إلى المكان، لا سيما الشارع الرئيسي المحاذي لمخيم قلنديا، كما انتشرت بكثافة في محيط حاجز قلنديا العسكري، وأغلقت الطريق الواصل بين بلدة الرام ومدينة رام الله، في حين واصلت قوات الاحتلال اقتحام معهد التدريب وأخذ قياسات هندسية داخله، في إشارة لعمليات هدم تنفذها في الموقع.

منعوا علاجه وأطلقوا النار

وقال ضابط إسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة إنهم تحركوا فور تلقيهم بلاغا عن إصابة في منطقة قلنديا قرب محطة الهدى للمحروقات، "وعند وصولنا رأينا شابا ملقى على الأرض وينزف دما من رأسه".

وأضاف أنهم تقدموا نحو الجيش ليقوموا بمساعدة الجريح ومحاولة إنقاذه، إلا أن جيش الاحتلال اعترضهم بإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي أيضا، "وكسروا مرآة مركبتنا".

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الصحفيين ومنعتهم من الاقتراب من محيط معهد التدريب الذي كانت تحتجز شابا بداخله.