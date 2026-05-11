إيران تعلّق على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات

أكدت إيران أن علاقتها مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن التواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك تعليقا على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات.

وبحسب وكالة إرنا الرسمية للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "موقف إيران المبدئي هو أن أي تدخل يقوّض الأمن الإقليمي ويخلّ بالثقة الإقليمية فهو مرفوض من وجهة نظرنا، بغض النظر عن الجهة التي تقوم به".

وأضاف: "في الوقت نفسه، ما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين يخصّ دول المنطقة حصرا".

وفي 7 مايو/أيار الجاري، كشفت الإمارات عن تمركز مقاتلات مصرية في أراضيها، تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إليها، وذلك بعد أيام من إعلانها التعرّض مجددا لهجمات قالت إنها قادمة من إيران، وهو ما نفته طهران.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ محمد بن زايد والسيسي قاما بزيارة تفقدية لمفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، من أجل "الاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات".

وجدد السيسي إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا "تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه "يجب ضمان الأمن الإقليمي من قبل دول المنطقة وتعزيز الثقة الجماعية فيما بينها، وليس عبر وجود قوات أجنبية".

ورأى أن "هذا هو نوع الأمن الذي يمكن الاعتماد عليه حقا، حيث أظهرت تطورات الستين يوما الماضية (فترة الحرب) أن الأمن الذي يعتمد على وجود قوات أجنبية في المنطقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم انعدام الأمن، ولن يفيد منطقتنا بأي شكل من الأشكال"، وفق قوله.

"مسؤولية مشتركة"

وكان السيسي شدد على أن استقرار الوطن العربي "مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة"، مضيفا أن مصر "تواصل ترسيخ نهجها الثابت الداعم لوحدة الصف العربي، وتعزيز التضامن بين الدول الشقيقة"، بحسب بيان للرئاسة مساء الأحد.

ولفت السيسي، خلال حديث مع طلاب الأكاديمية العسكرية شرقي العاصمة القاهرة، إلى أن "الأزمة الإيرانية وتصاعد التوترات في المنطقة ألقت بظلال سلبية وخطيرة على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة".

وفي مناسبات عديدة، دعت مصر إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات.

وفي 28 فبراير/شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، مما خلّف آلاف القتلى والمصابين.

وتسري منذ 8 أبريل/نيسان هدنة بين واشنطن وطهران، في محاولة لإنهاء الحرب عبر المفاوضات. ومساء الأحد، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رد إيران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، وسط غموض ومخاوف بشأن الخطوة الأمريكية المقبلة.

وتفرض واشنطن منذ 13 أبريل/نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وردت طهران بمنع مرور السفن من المضيق إلا بتنسيق معا.

ونفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية في المنطقة، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضرّ بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.