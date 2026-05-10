عشرات القتلى والجرحى.. حصيلة ثقيلة لضحايا الغارات الإسرائيلية في لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على لبنان، مما أسفر عن مقتل 25 مواطنا لبنانيا وإصابة 108 آخرين، بحسب إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ليوم أمس السبت.

وشنت إسرائيل غارات على جنوب العاصمة بيروت، وهجمات على مناطق متفرقة في لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط ونسف منازل واشتباكات حدودية، في خروقات جديدة للهدنة المستمرة منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.

وفي جنوب لبنان، قُتل 7 أشخاص وأصيب 15 لبنانيا في غارة على بلدة السكسكية بقضاء صيدا، فيما قُتل 3 آخرون في غارة على سيارة بين بلدتي برج رحال والعباسية بقضاء صور، كما قُتل 3 أشخاص كذلك بغارة استهدفت مبنى في حي البياض بمدينة النبطية بقضاء النبطية.

وأسفر استهداف بمسيّرة على طريق النبطية قرب ثانوية الصباح في مدينة النبطية عن مقتل شخصين، كما قُتل شخص باستهداف دراجة نارية على طريق عام بين بلدتي تول والدوير بقضاء النبطية، وآخر في غارة بمسيّرة على حي المسارب في بلدة ميفدون.

كذلك أدت غارات استهدفت بلدات حاريص بقضاء النبطية وبدياس في قضاء صور والمروانية والنبطية الفوقا ودوار كفرتبنيت إلى سقوط قتيلين وعدد من الإصابات.

وفي وسط لبنان، سقط 6 قتلى بغارات استهدفت قضاء الشوف، فضلا عن إصابة أشخاص بغارتين استهدفتا سيارتين على الأوتوستراد الساحلي عند منطقة السعديات.

وشرقي لبنان، أغار الطيران الإسرائيلي مرتين على بلدة قليا وأطرافها في البقاع الغربي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت أنه استهدف أكثر من "85 بنية تحتية لحزب الله الإرهابي في عدة مناطق في لبنان" "جوا وبرا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

دوي الإنذار بإسرائيل

وفي إسرائيل، انطلقت صفارات الإنذار مرتين في الشمال، السبت، وسط مخاوف من تسلل مسيّرات أطلقت من لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بإطلاق حزب الله عدة طائرات مسيّرة مفخخة على الأراضي الإسرائيلية، قائلا إن أحد جنود الاحتياط أصيب بجروح خطيرة وأصيب اثنان آخران بجروح متوسطة في إحدى الهجمات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة برعام بالجليل الأعلى.

كما سبق وأفاد إعلام إسرائيلي بانطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، حيث قالت القناة 13 إن المضادات الدفاعية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أُطلق على هدف وهمي في الشمال.

وكان حزب الله أعلن إطلاق مسيّرتين انقضاضيتين على تجمعين لجنود في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ردا على مواصلة إسرائيل ضرباتها في لبنان.

عمليات حزب الله

وأعلن حزب الله أيضا، في الساعات الماضية، أنه استهدف آلية هامر اتصالات إسرائيلية في بلدة البياضة بمسيرتين انقضاضيتين وقد شوهدت وهي تحترق.

وقال إنه استهدف تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة طيرحرفا بمسيّرة، كما استهدف بمسيّرة أخرى تجمعا لآليات إسرائيلية في بلدة شمع.

وأضاف أنه أطلق سربا من المسيّرات على الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدودية، واستهدف أيضا في بلدتي الناقورة ورشاف آليات وجنودا إسرائيليين.

وتنتشر القوات الإسرائيلية في منطقة أُطلقت عليها تسمية "الخط الأصفر"، وهو خط يفصل منطقة بعمق 10 كيلومترات تمتد على طول الحدود من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية الحدودية مع سوريا شرقا، عن بقية الأراضي اللبنانية.

مفاوضات مرتقبة

وأعلنت الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع أن جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستُعقد في 14 و15 مايو/أيار.

وبعد جولة أولى من المباحثات بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء في واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل/نيسان.

وكان من المقرر أن تمتد الهدنة 10 أيام، لكنّ ترمب أعلن تمديدها 3 أسابيع إضافية، وذلك بعد جولة ثانية من المحادثات في البيت الأبيض.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية ضمن عدوان بدأته على البلاد في 2 مارس/آذار الماضي، وأسفر عن مقتل 2759 شخصا وإصابة 8512 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، وفق أحدث معطيات رسمية لبنانية.

ورغم سريان وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/نيسان، يواصل الجيش الإسرائيلي توغله في جنوب لبنان وعمليات النسف والتدمير الممنهج للمنازل والمباني وتهجير السكان قسرا من عشرات القرى، بذريعة استهداف ما يصفها بأنها بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله.