وصفهم بـ"الزيف" و"الشذوذ".. إيلون ماسك يهاجم مدعين فرنسيين

وجّه الملياردير الأمريكي الجنوب أفريقي، إيلون ماسك، انتقادا شديد اللهجة للسلطات القضائية الفرنسية التي تُجري تحقيقا في انتهاكات محتملة على منصته "إكس"، مما أثار غضب إحدى "منظمات حقوق المثليين" التي تقدمت بشكوى قانونية جديدة ضده، أمس السبت.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فتحت باريس في يناير/كانون الثاني من العام الماضي تحقيقا بشأن مزاعم حول استخدام منصة "إكس" للتدخل في السياسة الفرنسية.

وأضافت الوكالة أن نطاق تحقيق المدعين العامين توسع ليشمل مزاعم حول "إنكار محرقة الهولوكوست" ونشر "مقاطع فيديو جنسية مفبركة"، إضافة إلى تواطؤ محتمل في نشر صور استغلال جنسي للأطفال.

وفي رده على منشور يتناول المرحلة الأخيرة من التحقيق، كتب ماسك بالفرنسية الجمعة: "إنهم أكثر زيفا من قطعة شوكولاتة يورو، وأكثر شذوذا من طائر فلامنغو يرتدي تنورة باليه براقة".

اتهامات بالتشهير

وتقدمت منظمة "أوقفوا رهاب المثلية" الفرنسية بشكوى ضد ماسك بسبب منشوره، في حين قال محامي المنظمة، إتيان ديشوليير، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الشكوى تتهم ماسك بـ"التشهير العلني بفئة من الناس بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية".

ووفق الوكالة، لم يستجب الملياردير الأمريكي مؤخرا لاستدعاء من القضاء الفرنسي لإجراء مقابلة غير رسمية.

وكان ماسك قد وصف، في تدوينة سابقة، القضاة الفرنسيين، عقب مداهمة مكاتب منصة "إكس" في باريس منتصف فبراير/شباط الماضي، بـ"المختلين عقليا".

وعند وقوع المداهمة، أدانت المنصة ما وصفته بأنه إجراء قضائي تعسفي بدوافع سياسية، نافية ارتكاب أي مخالفة.