وجيه العبد الله مدير مكتب الرئيس المخلوع بقبضة الأمن السوري

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء السبت، القبض على اللواء وجيه علي العبد الله، الذي شغل لمدة 13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس المخلوع بشار الأسد.

ويُعد اللواء وجيه العبد الله أحد أركان الدائرة الضيقة للنظام المخلوع، وهو مسؤول مباشر عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين السوريين طيلة فترة خدمته في القصر الجمهوري.

وقالت الوزارة، في بيان إن وحدات الأمن الداخلي، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، نفذت "عملية أمنية خاطفة" أسفرت عن اعتقال العبد الله.

وأوضح أن التحقيقات أظهرت توليه مهامه في مكتب الشؤون العسكرية بين عامي 2005 و2018، وهي الفترة التي وصفتها الوزارة بأنها "الأكثر دموية" في تاريخ البلاد.

وتأتي العملية ضمن سلسلة ملاحقات تنفذها السلطات السورية بحق مسؤولين وعسكريين سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية.

وأمس جرى توقيف العميد الركن خردل أحمد ديوب، المتهم بالتورط في الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية بريف دمشق، سبقها اعتقال أمجد يوسف المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.