ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

كشفت بيانات ملاحية عبور ناقلة غاز تديرها شركة مقرها دولة قطر مضيق هرمز، قادمة من مياه الخليج، ويعد هذا العبور الأول منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتشير البيانات الملاحية إلى أن ناقلة الغاز "الخريطيات"، التي تحمل رقم تسجيل (9397327)، غادرت ميناء رأس لفان القطري، ومن المقرر أن تُفرغ حمولتها في ميناء قاسم في باكستان.

وبحسب آخر إشارة لنظام التتبع الخاص بناقلة الغاز، ظهرت الناقلة أمس داخل مضيق هرمز عند الساعة 04:27 عصرا بتوقيت الدوحة، عند الإحداثي (26°43’51.8″N 56°37’44.5″E)، على بعد نحو 24 ميلا بحريا (44 كيلومترا) جنوب شرقي جزيرة قشم الإيرانية، قبل أن تخفي إشارتها لمدة تقارب 14 ساعة.

ثم عادت للظهور لاحقا اليوم عند الساعة 06:19 صباحا بتوقيت الدوحة، في خليج عُمان، بعدما قطعت نحو 170 ميلا بحريا (314 كيلومترا) عبر مضيق هرمز.

وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، أظهرت بيانات ملاحية تراجع ناقلتي غاز تديرهما شركتان قطريتان عن عبور مضيق هرمز، في أول محاولة مرصودة لعبور ناقلات غاز عبر هذا المسار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ووفقا لبيانات مارين ترافيك، غادرت الناقلتان "الظعاين" و"رشيدة"، اللتان ترفعان علمي البهاما وجزر مارشال، ميناء رأس لفان القطري، وتوجهتا نحو مضيق هرمز في محاولة لعبوره.

وأظهرت البيانات الملاحية أن الناقلة "الظعاين"، التي تحمل رقم تسجيل (9325702)، ذكرت في بياناتها أن وجهتها الصين، فيما لم تذكر الناقلة "رشيدة" ، التي تحمل رقم تسجيل (9443413)، وجهتها النهائية.

وغيّرت الناقلتان مسارهما عند اقترابهما من مضيق هرمز، ونفذتا التفافا عكسيا قبل أن تعودا مجددا إلى داخل الخليج من دون مواصلة العبور إلى الخارج.

وفي اليوم الـ72 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يترقب العالم رد طهران على أحدث المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، بعد حالة من الهدوء النسبي سادت محيط مضيق هرمز عقب أيام من الاشتباكات المتفرقة.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي ترمب إنه يتوقع استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت "قريب جدا"، مضيفا في تصريحات أخرى أن "إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق"، بينما قال لوسائل إعلام أخرى إنه لا يرغب في التعليق بشأن الوضع مع إيران.