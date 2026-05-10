غارات إسرائيلية تقتل مسعفَين جنوبي لبنان وحزب الله يرد بـ3 عمليات

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المسعفين والمدنيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان اليوم الأحد، في حين أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت آليات وقوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن مسعفين قُتلا وأصيب 5 جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بشكل مباشر نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي قلاويه وتبنين، ونددت الوزارة بإمعان الاحتلال في خرق القوانين الدولية والأعراف الإنسانية عبر استهداف الطواقم الطبية.

وشن الطيران المسيّر الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة، إضافة إلى غارات أخرى على بلدتي دير قانون رأس العين وقلاويه جنوبي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم، إنه هاجم نحو 40 بنية تحتية تابعة لحزب الله وقتل 10 من أفراده خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أعلن اعتراض صواريخ و"هدف جوي مشبوه" فوق منطقة عمل قواته في الجنوب.

عمليات حزب الله

وفي سياق الرد الميداني، أعلن حزب الله تنفيذ 3 عمليات عسكرية اليوم، استهدف في إحداها بمسيّرة انقضاضية جرافة عسكرية من نوع "دي 9" في بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

كما استهدف الحزب بمسيّرتين مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام، وتبع ذلك استهداف تجمعات لآليات وقوات إسرائيلية قرب بلدية الخيام بقذائف المدفعية.

وأوضح الحزب في بياناته أن هذه العمليات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات العدو المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار" والاعتداءات التي طالت القرى الحدودية وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وتَبرز في هذه المواجهات المسيّرات العاملة بالألياف الضوئية التي يستخدمها الحزب، والتي أقر الاحتلال بصعوبة رصدها واعتراضها.

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت يستعد فيه لبنان وإسرائيل لعقد جولة محادثات في واشنطن يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، وقد أسفر العدوان الذي بدأ في مارس/آذار الماضي حتى الآن عن نحو 2800 قتيل ونزوح أكثر من 1.6 مليون لبناني.