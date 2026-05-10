غارات إسرائيلية تقتل مسعفَين جنوبي لبنان وحزب الله يرد بـ3 عمليات

تشييع جثامين أشخاص قُتلوا أمس جراء غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان (الفرنسية)
Published On 10/5/2026

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المسعفين والمدنيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان اليوم الأحد، في حين أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت آليات وقوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن مسعفين قُتلا وأصيب 5 جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بشكل مباشر نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي قلاويه وتبنين، ونددت الوزارة بإمعان الاحتلال في خرق القوانين الدولية والأعراف الإنسانية عبر استهداف الطواقم الطبية.

وشن الطيران المسيّر الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة، إضافة إلى غارات أخرى على بلدتي دير قانون رأس العين وقلاويه جنوبي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم، إنه هاجم نحو 40 بنية تحتية تابعة لحزب الله وقتل 10 من أفراده خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أعلن اعتراض صواريخ و"هدف جوي مشبوه" فوق منطقة عمل قواته في الجنوب.

Men pray over the bodies of people killed a day earlier in an Israeli airstrike in the village of Saksakieh, as flowers are scattered over the shrouds during a funeral procession in the southern port city of Sidon, south Lebanon, Sunday, May 10, 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari)
صلاة الجنازة على جثامين أشخاص قُتلوا أمس في غارة جوية إسرائيلية على قرية السكسكية جنوبي لبنان (أسوشيتد برس)

عمليات حزب الله

وفي سياق الرد الميداني، أعلن حزب الله تنفيذ 3 عمليات عسكرية اليوم، استهدف في إحداها بمسيّرة انقضاضية جرافة عسكرية من نوع "دي 9" في بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

كما استهدف الحزب بمسيّرتين مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام، وتبع ذلك استهداف تجمعات لآليات وقوات إسرائيلية قرب بلدية الخيام بقذائف المدفعية.

وأوضح الحزب في بياناته أن هذه العمليات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات العدو المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار" والاعتداءات التي طالت القرى الحدودية وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وتَبرز في هذه المواجهات المسيّرات العاملة بالألياف الضوئية التي يستخدمها الحزب، والتي أقر الاحتلال بصعوبة رصدها واعتراضها.

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت يستعد فيه لبنان وإسرائيل لعقد جولة محادثات في واشنطن يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، وقد أسفر العدوان الذي بدأ في مارس/آذار الماضي حتى الآن عن نحو 2800 قتيل ونزوح أكثر من 1.6 مليون لبناني.

المصدر: الجزيرة + الأناضول
