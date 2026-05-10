سيف أبو كشك يصل برشلونة بعد ترحيله من إسرائيل

وصل الناشط الفلسطيني سيف أبو كشك إلى مطار برشلونة، بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنه وترحيله على خلفية مشاركته في "أسطول الصمود" العالمي الساعي إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، داعياً إلى مواصلة التحشيد العالمي دعماً للفلسطينيين وإنهاء ما وصفه بـ"الإفلات من العقاب" للحكومة الإسرائيلية.

وقال أبو كشك، في تصريحات أدلى بها عقب وصوله، إن محاولة كسر الحصار عن غزة ليست مهمة فردية بل مسؤولية جماعية، مشدداً على ضرورة استمرار الحراك التضامني في الجامعات ومنظمات الدعم حول العالم، والعمل من أجل العدالة والحقوق والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد جهود الشعوب والمؤسسات المناصرة لفلسطين من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ومواصلة النضال من أجل فلسطين حرة.

وجاءت تصريحات أبو كشك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيله إلى جانب الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، عقب انتهاء التحقيقات معهما، مؤكدة تمسكها بمنع أي محاولات لكسر الحصار البحري على غزة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن سيف أبو كشك وتياغو أفيلا من "أسطول التحريض"، جرى ترحيلهما من إسرائيل اليوم.

وكان أبو كشك قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة اليونانية أثينا عبر مطار بن غوريون، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى مدريد ثم برشلونة.

واحتجزت السلطات الإسرائيلية الناشطين خلال مشاركتهما في أسطول الصمود العالمي، الذي انطلق في 12 أبريل/نيسان الماضي من موانئ في فرنسا وإسبانيا، بمشاركة أكثر من 50 سفينة، في محاولة للوصول إلى قطاع غزة بحراً وكسر الحصار وإدخال مساعدات إنسانية.

وبحسب مسؤولين في الأسطول، شارك في الرحلة 345 ناشطاً من 39 دولة، بينما احتجز الجيش الإسرائيلي 21 قارباً كان على متنها نحو 175 ناشطاً، في حين اضطرت بقية السفن إلى التوجه نحو المياه الإقليمية اليونانية بعد اعتراض المهمة البحرية.