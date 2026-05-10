رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي التطورات بالمنطقة

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال الاتصال، عن أمله في أن تتجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، وأن "يفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".