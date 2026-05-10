ترمب: "قوة الفضاء" تراقب يورانيوم إيران وسنفجره إذا اقترب منه أحد

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض، مؤكدا أن "قوة الفضاء الأمريكية" تتولى حاليا مراقبة تلك المواقع بدقة، ومحذرا من أن أي محاولة للاقتراب منها ستُواجَه بتفجير فوري.

وأوضح ترمب أن إيران تعرضت للهزيمة عسكريا، وأنه تم القضاء على 3 طبقات من القيادة الإيرانية.

وأضاف أن طهران تفتقر حاليا إلى القوات البحرية والجوية والأسلحة المضادة للطائرات، مشيرا إلى أنها "قد لا تدرك حجم هزيمتها بعد، لكنني أعتقد أنهم يدركون ذلك".

الأهداف المتبقية

وبشأن سير العمليات القتالية، ذكر الرئيس الأمريكي أن بلاده حققت نحو 70% من الأهداف المحددة في إيران، مشيرا إلى وجود أهداف أخرى لا يزال من الوارد جدا استهدافها، إذ يمكن للجيش الأمريكي التحرك عسكريا مدة أسبوعين إضافيين لضرب جميع الأهداف المتبقية.

وشدد ترمب على أن التدخل العسكري كان ضرورة حتمية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن طهران لو حصلت عليه لكانت استخدمته ضد إسرائيل والشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه حتى إذا غادرت القوات الأمريكية اليوم، فإن إيران ستحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الهزيمة العسكرية لا تعني القضاء التام عليها".

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" أن الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد، مشددا على ضرورة تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية.

ورغم إقراره بتقليص الكثير من قدرات طهران، إلا أنه أشار إلى وجود "عمل إضافي يتعين القيام به"، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق بشأن إخراج تلك المواد سيكون "الوسيلة الأفضل".

من جانبه، صرح وزير الطاقة الأمريكي لشبكة "سي بي إس" بأن العالم لا يمكنه التعايش مع إيران مسلحة نوويا، موضحا أن الهدف الاستراتيجي يتجاوز مجرد إزالة اليورانيوم المخصب ليصل إلى "إنهاء البرنامج النووي الإيراني كلياً".

وأضاف الوزير أن واشنطن تسعى لإنهاء كافة أنشطة التخصيب وإخراج المواد النووية من البلاد لضمان عدم عودة البرنامج للعمل مستقبلاً.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أشارت اليوم إلى إن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، في حين أفاد التلفزيون الإيراني بأن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيهات جديدة خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء بمواصلة "مواجهة الأعداء بقوة وحزم".