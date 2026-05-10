بوتين: حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها ومستعد للقاء زيلينسكي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، معلنا في الوقت ذاته استعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس في موسكو فحسب بل في دولة ثالثة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في موسكو بعد عرض يوم النصر التقليدي بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية، قال بوتين لصحفيين بشأن الحرب مع أوكرانيا "أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته".

وأضاف "أي شخص يريد مقابلتي فعليه القدوم إلى موسكو"، موضحا أن "هذه ليست دعوة مباشرة لزيلينسكي ولكنه سيكون مستعدا أيضا لمقابلته"، لكنه تابع "يمكننا أيضا أن نلتقي في مكان آخر غير موسكو ولكن فقط إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد مسبقا"، وقال "ينبغي أن تكون هذه النقطة النهائية، وليس المفاوضات نفسها".

وجاءت تصريحاته بعد أن قال أمام الجنود في العرض العسكري في موسكو إنهم يقاتلون "قوة عدوانية" في أوكرانيا، مدعومة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكمله، ووصف أهدافه الحربية بأنها "عادلة".

محادثات مع الأوروبيين

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد ذكرت يوم الخميس أن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمحادثات محتملة مع روسيا، وردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للدخول في محادثات مع الأوروبيين، قال بوتين إن الشخصية المفضلة لديه هي المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى بصدق إلى التوصل لتسوية لكنّ هذا الأمر يخص روسيا وأوكرانيا في المقام الأول.

وفي السياق، انتقد الرئيس الروسي الدعم الغربي لكييف، وعندما سُئل عما إذا كانت المساعدات الغربية لأوكرانيا قد تجاوزت حدودها، قال "بدؤوا بتصعيد المواجهة مع روسيا، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. أعتقد أنها على وشك الانتهاء، لكنها تبقى مسألة خطيرة".

وأضاف "لقد أمضوا شهورا ينتظرون أن تتعرض روسيا لهزيمة ساحقة، وأن تنهار دولتها. لكنّ ذلك لم ينجح"، وتابع مشيرا إلى الدول الغربية، "لقد علِقوا في هذا المسار والآن لا يستطيعون الخروج منه".

الحرب في إيران

وعلق بوتين على الحرب في إيران، وقال إنه لا مصلحة لأي كان في مواصلة الحرب، مشيرا إلى أن الصراع بين طهران وواشنطن معقد للغاية، "ويضعنا في موقف صعب لأن علاقاتنا جيدة مع إيران ودول الخليج".

إعلان

وفيما تنتظر واشنطن رد إيران على اقتراحها الأخير لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وتقليص برنامج طهران النووي المتنازع عليه، قال الرئيس الروسي إن اقتراح موسكو بنقل اليورانيوم المخصب من إيران للمساعدة في التفاوض على تسوية لا يزال مطروحا على الطاولة.

وأكد أن إيران تثق في روسيا في المجال النووي ولديها مبرر، وتابع "مستعدون لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، حيث وافق الجميع في البداية لكنّ واشنطن تشددت لاحقا".