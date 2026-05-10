باكستان تواصل جهود الوساطة وإيران تحذر من التعاون مع الجيش الأمريكي

أكد قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير أن إسلام آباد تضطلع بدور وساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، مشددا على أن بلاده تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك.

وقال الجنرال منير إن الجهود الباكستانية متواصلة بلا انقطاع لدفع المساعي الدبلوماسية قدما، في وقت تتصاعد فيه الترقبات بشأن رد طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد صرح أمس السبت، بأنه يتوقع ردا قريبا جدا من إيران على المقترح الأمريكي، مشيرا في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية إلى أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق، مضيفا "سنرى ذلك قريبا".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، إن واشنطن تتوقع تلقّي رد خلال ساعات، غير أن اليوم التالي لم يشهد أي مؤشرات على تحرك إيراني.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن ردها لا يزال قيد الدراسة، وأن الإعلان عنه سيتم عند الوصول إلى نتيجة نهائية، بينما نقل التلفزيون الإيراني عن متحدث الخارجية قوله إن طهران تدرس المقترح الأمريكي دون الاكتراث بالمهل الزمنية أو الإنذارات.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض أن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز.

إيران تحذر من التعاون مع الجيش الأمريكي

على صعيد متصل، حذر المتحدث باسم القوات الإيرانية بعض دول المنطقة من تداعيات التعاون مع الجيش الأمريكي، قائلا "أي دولة تتخذ إجراءات ضدنا ستواجه ردا صارما من قواتنا المسلحة".

وقال المتحدث إن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز، مشددا على أن بلاده تمسك بزمام المبادرة رغم ما وصفها بـ"التحركات الاستفزازية" من جانب واشنطن، وأن قواتها المسلحة تتمتع بمستوى عالٍ من القدرات.

وفي السياق ذاته، شدد على التحذير من التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، مكررا أن أي تحرك معادٍ سيقابل برد حازم.

من جانب آخر، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإيراني أن ما يُتداول بشأن فرض حصار بحري على بلاده "محاولة إعلامية ودعائية لإضعاف سيطرتها على مضيق هرمز"، مضيفا أنه استنادا إلى تقارير مؤسسات دولية، فإن التجارة البحرية الإيرانية مستمرة بسهولة، حسب قوله.

وقال إنه رغم توقف عدد محدود من السفن الإيرانية، فإن بلاده تمكنت في المقابل من منع سفن إسرائيلية من المرور واحتجاز عدد منها.

وأكد المتحدث أن طهران لا تثق بالخصم خلال فترة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى العمل على تعزيز القدرات العسكرية وتحديث بنك الأهداف.