قطر تدين استهداف سفينة تجارية بطائرة مسيّرة قرب ميناء مسيعيد

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأحد، تعرُّض سفينة بضائع تجارية لهجوم بطائرة مسيّرة في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، أثناء قدومها من أبو ظبي، في حين أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع إن الاستهداف تسبب في اندلاع حريق محدود على متن السفينة، من دون تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، ثم واصلت السفينة رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد.

وأضافت وزارة الدفاع أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرُّض السفينة التجارية للاستهداف بطائرة مسيّرة، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكا صارخا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيدا خطيرا ومرفوضا من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة.

كما أكدت الخارجية القطرية أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أيا كانت الجهة المسؤولة عنه، يُمثل خرقا جسيما للقانون الدولي، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع تطورات الحادث عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابساته وتحديد المسؤولية، مجددة موقف دولة قطر الثابت بأن أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات الدولية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، ولا يجوز المساس بهما تحت أي ظرف.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت صباح اليوم بتلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 23 ميلا بحريا شمال شرقي العاصمة القطرية الدوحة، أصيبت خلالها ناقلة بضائع سائبة بمقذوف مجهول.

وقالت الهيئة إن الواقعة تسببت في اندلاع حريق صغير على متن الناقلة، تمت السيطرة عليه لاحقا، دون تسجيل أي إصابات، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي جراء الحادث.