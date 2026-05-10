الدفاع القطرية: استهداف سفينة تجارية بمسيّرة قرب ميناء مسيعيد

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأحد، تعرّض سفينة بضائع تجارية لهجوم بطائرة مسيّرة في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، أثناء قدومها من أبوظبي.

وقالت الوزارة إن الاستهداف تسبب في اندلاع حريق محدود على متن السفينة، من دون تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، ثم واصلت السفينة رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد.

وأضافت وزارة الدفاع أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت صباح اليوم بتلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 23 ميلا بحريا شمال شرقي العاصمة القطرية الدوحة، أصيبت خلالها ناقلة بضائع سائبة بمقذوف مجهول.

وقالت الهيئة إن الواقعة تسببت في اندلاع حريق صغير على متن الناقلة، تمت السيطرة عليه لاحقا، دون تسجيل أي إصابات، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي جراء الحادث.