اخترق السياج وركض نحو المدرج.. نهاية مأساوية لرجل أمريكي صدمته طائرة

قُتل شخص حين صدمته طائرة أثناء سيرها على المدرج تمهيدا لإقلاعها من مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو الأمريكية، بحسب بيان لسلطات المطار.

وذكرت سلطات المطار أن شخصا مجهول الهوية وليس من موظفي المطار، قفز فوق السياج المحيط بالمطار ليلة السبت، فصدمته طائرة من طراز إيرباص "إيه 321" تابعة لشركة "فرونتير إيرلاينز"، متوجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي، بعد دقيقتين فقط من دخوله المدرج سيرا على الأقدام.

ووفقا لتسجيل صوتي من موقع "إيه تي سي دوت نت" (ATC.net)، قال أحد الطيارين لمراقبي الحركة الجوية "سنتوقف على المدرج، صدمنا شخصا للتو واشتعلت النيران في أحد المحركات. كان هناك شخص يعبر المدرج سيرا على الأقدام".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أن الشخص "احترق جزئيا على الأقل داخل أحد محركات الطائرة"، وأشار المطار إلى أن الطائرة أُخليت على الفور بعد نشوب حريق في المحرك.

وأفادت إدارة إطفاء دنفر بأنه تم إخماد حريق في أحد محركات الطائرة بعد الحادث.

إصابات وتحقيق

وكشف مطار دنفر عن إصابة 12 راكبا إصابات طفيفة، ونقل 5 منهم إلى مستشفيات محلية، وذلك من أصل 224 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم.

وتعليقا على الحادث، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن سلطات إنفاذ القانون تُجري تحقيقا في الحادث، مضيفا في منشور له على منصة إكس "في وقت متأخر من الليلة الماضية، اخترق شخص أمن مطار دنفر الدولي وتسلق عمدا السياج المحيط به ثم ركض إلى المدرج، فصدمته طائرة أثناء إقلاعها بسرعة عالية".

من جهتها، قالت شركة فرونتير إيرلاينز "نحن نحقق في هذا الحادث ونجمع المزيد من المعلومات بالتنسيق مع المطار وسلطات السلامة الأخرى. نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث".

وبحسب بيان للشركة، فإن الرحلة رقم 4345 هي التي تورطت في التصادم، وقد "تم الإبلاغ عن دخان في الكبينة وألغى الطيارون الإقلاع"، ولم يتضح بعد ما إذا كان الدخان على صلة بالتصادم.