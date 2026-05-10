آثار احتراق وتسرب قرب 3 سفن إيرانية بعد استهدافها في خليج عمان

أظهرت صور أقمار صناعية مؤشرات بصرية على آثار احتراق ودخان، واشتباه تسرب نفطي قرب ثلاث سفن في خليج عمان، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تعطيل ثلاث سفن إيرانية كانت متجهة إلى موانئ إيرانية في المنطقة.

وتُظهر الصورة الملتقطة في 9 مايو/ أيار الجاري ثلاث سفن ضمن نطاق واحد في خليج عمان، بدت إحداها وقد ظهرت قربها آثار احتراق واضحة على سطح المياه، بينما ظهرت قرب سفينة ثانية آثار داكنة يشتبه بأنها دخان، وحول سفينة ثالثة بقعة سطحية يشتبه بأنها ناتجة عن تسرب نفطي.

ومن بين السفن الظاهرة ضمن نطاق الرصد، أمكن تحديد سفينة باسم "كارين 8″، بعد مطابقة موقعها الظاهر في صورة القمر الصناعي الأوروبي "سنتينال-2" مع إحداثياتها في بيانات منصة تتبع السفن "مارين ترافيك" وقت التقاط الصورة.

وتُظهر المطابقة البصرية مع بيانات منصة تتبع السفن أن السفينة كانت في خليج عمان، مع وجهة معلنة إلى ميناء جاسك الإيراني.

وبفحص سجل ملكية السفينة، تبين أن المالك المسجل والمدير التجاري لها شركة مقرها مدينة ليماسول القبرصية.

وفي 8 مايو/ أيار الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل ناقلتي نفط إيرانيتين غير محملتين هما "سي ستار 3" و"سيفدا"، قبل دخولهما ميناء إيرانيا في خليج عمان، وقالت إنهما كانتا تنتهكان الحصار الأمريكي.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلة من طراز "سوبر هورنيت"، انطلقت من حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، عطلت الناقلتين بعد إطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أيضا إن قواتها عطلت في 6 مايو/ أيار الجاري ناقلة نفط إيرانية ثالثة تحمل اسم "حسنا"، بعد أن كانت متجهة إلى ميناء إيراني في خليج عمان، مشيرة إلى أن مقاتلة "سوبر هورنيت" من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" عطلت دفة الناقلة بإطلاق عدة طلقات من مدفع عيار 20 مليمترا.

وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن السفن الثلاث لم تعد تبحر باتجاه إيران، وإن قواتها عطلت عدة سفن تجارية وغيّرت مسار أكثر من 50 سفينة أخرى لضمان الالتزام بالحصار، في حين تؤكد الصور الفضائية الجديدة وجود مؤشرات بصرية على آثار تسربات أو دخان في منطقة تشهد تصعيدا بحريا متزايدا.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، في 19 أبريل/ نيسان الماضي، اعتراض سفينة شحن إيرانية باسم "توسكا" شمال بحر العرب، وتعطيل محركها بعد تحذيرات استمرت ست ساعات، قبل صعود مشاة البحرية الأمريكية إليها، في مؤشر إلى انتقال إجراءات الحصار من التحذير وتغيير المسار إلى التعطيل المباشر لبعض السفن.