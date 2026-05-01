30 رحلة شحن عسكري أمريكية من ألمانيا إلى الشرق الأوسط خلال 48 ساعة

US Air Force Boeing C-17 Globemaster III cargo aircraft sit on the tarmac at Boeing's production facility at Long Beach Airport as seen from the air over Long Beach, California, February 16, 2012. The company announced last week that a decision to close the plant, or have it remain open, will be made later this year. The long-haul military aircraft carries large equipment, supplies and troops with the unique ability to land at small airfields. AFP PHOTO / Saul LOEB (Photo by SAUL LOEB / AFP)
طائرات شحن عسكري من طراز بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3 تابعة للقوات الجوية الأمريكية (الفرنسية)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 1/5/2026

أظهرت بيانات ملاحية من منصتي "فلايت رادار" (FlightRadar24) و"إيه دي إس-بي إكستشينج" (ADS-B Exchange)، استمرار تدفق طائرات الشحن العسكري الأمريكية من ألمانيا نحو الشرق الأوسط، ضمن رصد جديد امتد لنحو 48 ساعة حتى صباح الخميس 30 أبريل/نيسان الجاري.

مسارات طائرات الشحن العسكري الأمريكية المنطلقة من ألمانيا نحو الشرق الأوسط (فلايت رادار)

وبحسب تحليل بيانات التتبع، رُصد ما لا يقل عن 30 رحلة شحن عسكري أمريكية غادرت من ألمانيا باتجاه المنطقة، في مؤشر على استمرار الجسر الجوي العسكري الأمريكي بوتيرة مرتفعة، بعد أيام من رصد سابق وثق موجة مشابهة من رحلات الشحن الثقيلة.

وتُظهر البيانات أن جميع الرحلات المرصودة تتبع القوات الجوية الأمريكية، وأن 29 رحلة منها نُفذت بطائرات "بوينغ سي-17 إيه غلوب ماستر 3″ (Boeing C-17A Globemaster III)، فيما نُفذت رحلة واحدة بطائرة "لوكهيد مارتن سي-130 جي-30 هيركوليز" (Lockheed Martin C-130J-30 Hercules).

Boeing C-17 Globemaster III a large military transport aircraft of the United States Air Force USAF departs from Amsterdam Schiphol Airport AMS. The specific airplane has the registration tail number 10-0218 and is powered by 4x PW jet engines. The McDonnell Douglas / Boeing C-17 Globemaster III is performs tactical and strategic airlift missions, transporting troops and cargo throughout the world, while on the specific appearance on the Dutch city it transported supplies for the US participation in NATO summit in the Hague including the presidential helicopter Marine One and the Presidential state car known as The Beast. Amsterdam, the Netherlands on June 21, 2025 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
طائرة "بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3" تابعة للقوات الجوية الأمريكية (غيتي إيميجز)

وتوزعت الوجهات الظاهرة في بيانات الرصد بين 18 رحلة مسجلة بوجهة عامة إلى "الشرق الأوسط" دون أن تكشف البيانات الدولة المقصودة، فيما هبطت 7 رحلات في إسرائيل، و4 رحلات في الأردن.

ولا تكشف بيانات التتبع وحدها طبيعة الشحنات المحمولة على متن هذه الطائرات، لكنها تكتسب دلالة عملياتية من حجم الطائرات المستخدمة، وتكرار الرحلات خلال نافذة زمنية قصيرة، واتجاهها المتواصل من ألمانيا نحو قواعد ومطارات في الشرق الأوسط.

بيانات ملاحية تظهر كثافة الرحلات الجوية العسكرية باتجاه المنطقة خلال 48 ساعة (فلايت رادار)

ووفقا للقوات الجوية الأمريكية، تستطيع طائرة "سي-17" حمل ما يصل إلى نحو 77.5 طنا من الشحنات، وتُستخدم في النقل السريع للقوات ومختلف أنواع الحمولات إلى القواعد الرئيسية أو القواعد المتقدمة داخل مناطق الانتشار.

أما طائرة "سي-130 جي-30″، فتندرج ضمن عائلة "هيركوليز" المخصصة للنقل العسكري التكتيكي، وتذكر القوات الجوية الأمريكية أنها قادرة على حمل 8 منصات شحن، أو 128 جنديا مقاتلا، أو 92 مظليا، أو مزيج من هذه الحمولات ضمن حدود السعة المسموح بها.

تتبع جوي يكشف خطوط إمداد الشحن العسكري الأمريكي من أوروبا إلى الشرق الأوسط (فلايت رادار)

وتمنح هذه الوتيرة المتواصلة من الرحلات بُعدا يتجاوز حركة النقل الاعتيادية، إذ تأتي بالتزامن مع استمرار الحضور العسكري الأمريكي الواسع في المنطقة، ومع بقاء مسار التهدئة والتفاوض في حالة ترقب، ما يجعل الجسر الجوي الحالي جزءا من مشهد أوسع تتقاطع فيه رسائل التهدئة مع مؤشرات الاستعداد العسكري للتصعيد.

وفي اليوم الـ63 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبعد مرور 24 يوما على الهدنة؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران هُزمت عسكريا، ودعاها إلى الاستسلام، بينما هددت طهران بعمل عسكري غير مسبوق ردا على ما أسمتها "القرصنة البحرية الأمريكية".

وفي المقابل، نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مصدر أمني إيراني قوله إن استمرار "القرصنة البحرية الأمريكية" سيُواجَه قريبا بعمل عسكري غير مسبوق.

وأضاف المصدر الأمني أن "الرد القاسي ضروري إذا استمرت واشنطن في حصارها البحري غير القانوني لمضيق هرمز".

