قُتل خطيب مقام السيدة زينب في ريف دمشق، ظهر اليوم الجمعة، في انفجار قنبلة يدوية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن الشيخ فرحان حسن المنصور توفي متأثرا بإصابته جراء الانفجار، عقب نقله إلى أحد المشافي في منطقة السيدة زينب.

وأضاف أن "التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان الانفجار ناجما عن عملية استهداف مقصودة، أم غير ذلك"، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل على جمع الأدلة لكشف ملابسات الانفجار.

وأكد مصدر أمني في وقت سابق أن "القوى الأمنية عززت انتشارها في مكان الانفجار لمنع وصول المواطنين إليه، مع مباشرة الفرق المختصة عملها لمعرفة حيثياته"، مشيرا إلى أن "الانفجار تبين أنه ناتج عن قنبلة يدوية".