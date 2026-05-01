أخبار|إيران

مجتبى خامنئي يدعو الإيرانيين إلى الثبات في "ميدان الجهاد الاقتصادي"

حفظ

epaselect epa12921947 Iran Army members wave national flags as they stand in front of a poster of Iranian Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei during a rally in Tehran, Iran, 29 April 2026. The demonstration, organized to show support and solidarity for the new leadership, follows an announcement by US President Trump on 21 April, that the ceasefire between the United States and Iran has been extended indefinitely at the request of Pakistan, as a naval blockade remains in place and diplomatic negotiations continue. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
جنود من الجيش الإيراني يلوّحون بالأعلام الوطنية أمام صورة للمرشد خلال مسيرة في طهران (الأوروبية)
Published On 1/5/2026

دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي شعبه إلى خوض "مواجهة اقتصادية" و"إحباط" مخططات أعداء الجمهورية الإسلامية، في ظل تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل وسنوات من العقوبات.

وفي رسالة له بمناسبة يوم العمال ويوم المعلم، الجمعة، أشاد خامنئي بـ"جهود العمال والمعلمين"، حيث اعتبر تقدم أي وطن مرهونا بجناحي المعرفة والعمل.

وقال خامنئي، في بيان مكتوب، إن إيران استطاعت "أن تثبت للعالم في المواجهة العسكرية مع الأعداء، جانبا من قدراتها الملحوظة، وعليها اليوم أن تُحبطهم وتهزمهم أيضا في ميدان الجهاد الاقتصادي والثقافي".

ودعا المرشد إلى "دعم العمال المنتجين عبر إعطاء الأولوية لاستهلاك المنتجات المحلية. كما ينبغي على أصحاب الأعمال، خاصة المتضررين، تجنب تسريح العمال قدر الإمكان".

مجتبى: إيران أثبتت للعالم -في مواجهتها العسكرية مع الأعداء- جانبا من قدراتها الملحوظة (الصحافة الإيرانية)

واعتبر خامنئي "مجال العمل مسرحا واسعا في جميع أنحاء البلاد، يمتد من المنازل والمكاتب والوحدات التجارية والمساجد إلى المزارع والورش والمصانع والمناجم وأنواع عديدة من وظائف الخدمات".

وقال "كلما استفاد هذا المجال الواسع من عنصري العمل الجاد والالتزام، اللذين يُعتبران ركيزتي أي نجاح عظيم، كان تقدم البلاد أكثر وأعلى جودة".

وتابع "بعد أن أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية -بعد أكثر من 47 عاما من الكفاح، مستندة إلى توفيق الله في معركتها العسكرية ضد أعداء تقدمها وتفوقها- للعالم بعضا من قدراتها المتميزة، لا بد لها أيضا من إحباطهم وهزيمتهم في ساحة الجهاد الاقتصادي والثقافي".

يذكر أنه ورغم وقف إطلاق النار تفرض القوات الأمريكية حصارا على الموانئ الإيرانية، ما يعطّل شحنات النفط، فيما تجاوز معدل التضخم 50% في الأسابيع الأخيرة، بحسب مركز الإحصاء الوطني.

إعلان

كما تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى مقابل الدولار هذا الأسبوع، وفق متتبعي أسواق العملات، في حين قال مسؤول عمّالي إن 191 ألف شخص تقدّموا بطلبات بطالة بعد خسارة وظائفهم بسبب تداعيات الحرب.

المصدر: وكالات
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان