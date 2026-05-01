فلسطين وتونس والعراق.. فعاليات في عيد العمال ومطالب بتحسين الأوضاع

نُظّمت اليوم الجمعة في عيد العمال فعاليات ومسيرات في دول عربية جددت المطالبة بحقوق العمّال وبتحسين أوضاعهم، وذكّرت بمعاناة أولئك الذين ما تزال بلدانهم تقبع تحت سطوة المحتل.

وسلط تقرير للجزيرة مباشر الضوء على أوضاع العامل الفلسطيني في يوم عيد العمال، ونقل المراسل آراء بعض العمال في السوق المركزي لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأجمع معظم الباعة الذين تحدثت إليهم الجزيرة مباشر في السوق على أن العامل الفلسطيني يعيش ظروفا صعبة جدا، وطالبوا بتحسين أوضاعهم من أجل الاستمرار وتوفير المتطلبات والاحتياجات لأطفالهم وأسرهم.

وقال أحد العمال إن الركود زاد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل الإجراءات الإسرائيلية وقلة الرواتب، بالإضافة إلى الغلاء المتواصل في كل شيء.

وقال عامل آخر إن الكثير من الناس كانت تشتغل وهي الآن جالسة في البيت غير قادرة على توفير متطلبات الحياة اليومية لأطفالها.

وكان قطاع غزة شهد أمس الخميس عدة وقفات تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية العمال الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية.

ويواجه العامل الفلسطيني تحديات كبيرة خاصة ذلك الذي يعمل داخل إسرائيل، حيث يجد صعوبات خلال رحلة الوصول إلى عمله في الأراضي المحتلة.

طي صفحة التنافر

ونُظّمت فعالية في تونس بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال رفعت خلالها هتافات مثل "عاش الاتحاد"، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، الذي ألقى أمينه العام صلاح الدين السالمي كلمة دعا فيها إلى طي صفحة التنافر والشقاق بين النقابيات والنقابيين وبين الهياكل والقواعد العمالية.

وقال السالمي إن اتحاد الشغل يرفض الحسابات الفئوية الضيقة والنوايا الإقصائية من أي طرف كان، مشيرا إلى أن دعوات الاستعداء والشيطنة يغذيها دعاة الفتنة والمعادون للعمل النقابي الحر والمستقل.

وتطرق أيضا إلى الأوضاع المعيشية، قائلا إن العمال والمتقاعدين يعانون من ارتفاع كلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.

وبمناسبة عيد العمال، نُظّمت في العاصمة العراقية بغداد أيضا فعالية جابت الشوارع، ورفعت خلالها أعلام العراق وهتافات من بينها "عيد عمال الأحرار".

وفي عام 1890 أُعلن الأول من مايو/أيار "يوم نضال الحركة العمالية". ويشهد هذا اليوم سنويا، منذ ذلك الحين، احتجاجات عُمالية على المستوى الدولي. وهو عطلة رسمية في عديد من الدول.