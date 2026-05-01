جنوب لبنان اليوم.. 11 قتيلا في 34 غارة إسرائيلية وحزب الله يشن 7 هجمات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على جنوب لبنان، اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى، بينما رد حزب الله بـ7 عمليات قال إنها استهدفت قوات الاحتلال.

ووصلت الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان إلى 34 غارة، أبرزها 10 غارات على قضاء النبطية استهدفت بلدات فرون، والغندورية، وتولين، والصوانة، وقلاوية، وبريقع، والزرارية، وبلدة يحمر الشقيف، وحبوش.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 11 شخصا، وإصابة آخرين، في استمرار للتصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل رغم الهدنة المستمرة منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، مقتل 32 شخصا وإصابة 74 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2618 قتيلا و8094 جريحا.

من جانبه، قال "حزب الله" في عدة بيانات، إنه شن 7 هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية في جنوبي لبنان.

وأوضح أن الهجمات شملت استهداف 3 تجمعات لجنود في بلدتي البياضة وحولا، ومدينة بنت جبيل، كما استهدف آلية عسكرية في بلدة البياضة، وآلية هامر في بلدة الطيبة، ودبابة ميركافا في بلدة رشاف بمسيرة انقضاضية، ونتج عنها "تحقيق إصابة مؤكدة".

خسائر إسرائيلية

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إصابة عسكريين اثنين جنوبي لبنان، إثر هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة نفذه "حزب الله".

وخلال الأسابيع الماضية، أصبحت المسيرات التي يطلقها "حزب الله" على الجنود الإسرائيليين المتوغلين في جنوب لبنان مصدر قلق لتل أبيب، حيث اعتبرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تهديدا رئيسيا"، ودعا الجيش إلى التصدي لها.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي عدوانا على لبنان، أدى من بين أمور أخرى، إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو 20% من السكان، وفق أحدث معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود اللبنانية.