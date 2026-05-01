بدء محاكمة المتهمين باغتيال مسؤولة صندوق النظافة في تعز

تعز- عُقدت في مدينة تعز -جنوب غربي اليمن أمس الخميس- أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين في المدينة افتهان محمد المشهري.

وقال شقيقها زيد المشهري -في تصريح خاص للجزيرة نت- إن المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة تعز باشرت النظر في الدعوى، بحضور رئيس المحكمة وعضو النيابة الجزائية المتخصصة.

وأضاف أن الجلسة شهدت مباشرة الإجراءات القانونية بدءا بفتح محضر الجلسة، والنداء على أسماء المتهمين، ومنحهم الحق في توكيل محامين للدفاع عنهم.

وبحسب شقيقها، فقد تمت مواجهة المتهَمين الحاضرين بقرار الاتهام الصادر عن النيابة الجزائية المتخصصة، والذي يتضمن لائحة التهم المنسوبة إليهم.

وأكد المشهري -للجزيرة نت- أن المحكمة "منحت المتهمين فرصة الإدلاء بأقوالهم والرد على ما ورد في قرار الاتهام"، وذلك في إطار الضمانات القانونية المكفولة لهم، كما استمعت المحكمة إلى الدفوع الإجرائية الأولية المقدمة.

استكمال الإجراءات القانونية

وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة قرارا بإحضار المتهمين الفارين من وجه العدالة لاستكمال الإجراءات القانونية، بما يضمن سلامة سير المحاكمة وتحقيق العدالة، وتحديد موعد جلسة لاحقة لمواصلة النظر في القضية، وفقا للأصول والإجراءات النافذة.

وكانت افتهان المشهري (45 عاما) قد اغتيلت صباح الخميس 18 سبتمبر/أيلول 2025، بعد تعرضها لنحو 20 طلقة نارية اخترقت رأسها أثناء مرورها بسيارتها وسط تعز.

وقوبلت هذه الجريمة بإدانات واسعة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، إلى جانب أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات حقوقية.

وبعد حادثة الاغتيال بأيام وتحديدا في 24 سبتمبر/أيلول 2025، أعلنت الشرطة اليمنية في تعز مقتل المتهم الرئيسي في الجريمة محمد صادق المخلافي، أثناء مقاومته حملة أمنية في منطقة كلابة شرقي المدينة.