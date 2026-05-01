الصحة العالمية تدعو لدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى غزة

دعت منظمة الصحة العالمية إلى السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر دون تأخير، لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع.

وجاء ذلك في تدوينة لمدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة إكس، تعليقا على الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصارا منذ قرابة عقدين وشددته خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأوضح غيبريسوس أن المنظمة دعمت إنشاء مركز صحي عائلي جديد في شمالي قطاع غزة، حيث الخدمات الصحية محدودة للغاية، ولا يتمكن جزء كبير من المواطنين من الوصول إليها.

وذكر أن المركز يسهم في إيصال الخدمات الصحية مباشرة إلى المواطنين، مؤكدا أن الاحتياجات الصحية في عموم غزة كبيرة جدا.

ودعا غيبريسوس إلى السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى القطاع دون تأخير، لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية المفروضة على الأدوية الأساسية، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى غزة.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل لاتفاق وقف النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني.

ورغم ذلك، فإن إسرائيل تواصل الإبادة بحصار وقصف يومي يُسفر عن شهداء وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.