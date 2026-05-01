إيران تسلم ردها المعدل إلى الوسيط الباكستاني

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن طهران سلّمت أحدث مقترحاتها بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين أمس الخميس، بينما نقلت تقارير إخبارية أمريكية عن مسؤولين باكستانيين تأكيدهم نقل الرد الإيراني للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الجمعة، أن طهران أرسلت نص مسودة نهائية للمفاوضات إلى باكستان التي تقوم بدور الوسيط في المحادثات مع الولايات المتحدة. ولم يتضمن الخبر تفاصيل بشأن مضمون العرض الجديد.

وكانت إيران سلّمت باكستان الأسبوع الماضي عرضا يتضمن شروطها لإنهاء الحرب، بهدف نقله إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، أن طهران مستعدة للتفاوض بشأن إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، لكنها اقترحت بحث أنشطتها النووية بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشارت التقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يقبل بهذا المقترح الإيراني.

من ناحية أخرى، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤولين باكستانيين أنهم نقلوا إلى واشنطن ردا إيرانيا معدلا على الشروط الأمريكية الأخيرة لإنهاء الحرب.

وأضافت المصادر أنهم متفائلون بأن التوصل إلى اتفاق قد يكون أقرب مما كان قبل تقديم إيران ردها الجديد.

مطالب أمريكية

على صعيد متصل، أورد موقع أكسيوس الإخباري أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أرسل قائمة تعديلات يوم الاثنين الماضي على المقترح الإيراني الأول.

وأضاف الموقع، في تقرير، أن قائمة التعديلات ركزت على إعادة إدراج الملف النووي في نص الاتفاق، ومطالبة إيران بالتعهد بعدم نقل أي يورانيوم مخصب طالما أن المفاوضات مستمرة.

وتابع التقرير أن الولايات المتحدة طلبت أيضا التزاما إيرانيا بعدم استئناف أي نشاط في المنشآت النووية التي تعرضت للقصف.

وقد هدد مسؤول كبير بالحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، بشن "ضربات مؤلمة وتستمر لفترة طويلة" على المواقع الأمريكية إذا جددت واشنطن هجماتها على إيران، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال اليوم قبل أن تتراجع.

وذكر مسؤول أمريكي لرويترز أن الرئيس ترمب تلقى إحاطة أمس الخميس حول خطط لشن سلسلة من الضربات العسكرية الجديدة على إيران لحملها على التفاوض لإنهاء الصراع.

وفي 28 فبراير/شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/نيسان هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل/نيسان استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تُفضِ إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.